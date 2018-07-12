Без плісняви та іржі – як вибрати ікру в Україні

Експерт розповів як перевірити якість ікри у магазинах та на ринках.

Експерт Максим Несміянов у програмі Ранок у великому місті показав, як відрізнити якісну ікру від незрозумілої підробки.

Якщо бути не досить уважними, то разом з делікатесом на тарілку можна отримати й плісняву. Саме її експерт знайшов у банці з ікрою в одному з магазинів.

Інколи на банках можна зустріти незрозуміле маркування та побачити ікру в одноразовому посуді.

– Максимум її можна відкрити і тримати 6 годин. А в пластику взагалі температурний режим не утримується. Коли вона була зроблена – не зрозуміло. Звідки завезена – не зрозуміло, – каже Несміянов.

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При покупці ікри також важливо дивитися на дату виробництва та строки її придатності. Якщо продукт продають на вагу, то він, ймовірно, вже прострочився.

До слова, за перші п’ять місяців 2018 року найбільше зросли ціни на овочі та фрукти: на 20,9% та 15,7% відповідно.