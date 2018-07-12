Люди стануть рабами. Як роботизація може змінити світ

Експерти вважають, що зростання автоматизації може призвести до торгівлі людьми та рабства.

Британська компанія Verisk Maplecroft випустила доповідь, в якій розповідається, як зростання автоматизації на виробничих підприємствах в бідних країнах може призвести до зростання випадків рабства та торгівлі людьми.

Через зростання автоматизації у найближчі 20 років у таких країнах, як В’єтнам, Індонезія, Таїланд і Камбоджа близько 56% робочих можуть втратити робочі місця.

Дослідники вважають, що люди, які втратили роботу та не мають належної кваліфікації для швидкої адаптації конкуруватимуть за робочі місця з низькою оплатою праці. Це, в свою чергу, призведе до експлуатації подібних робітників.

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Найбільше можуть постраждати робітники, що зайняті у сільському господарстві, промисловому виробництві, будівництві, роздрібній торгівлі і сфері послуг.

За словами експертів, урядам треба вжити заходів для адаптації та освіти майбутніх поколінь.

До слова, розробника з Каліфорнії (США) і співзасновника стартапу Renly Ібрагіма Діалло звільнила комп’ютерна програма.