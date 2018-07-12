Скільки коштує ідеальний подарунок

За правилами етикету, частіше за все, не рекомендується дарувати дорогі подарунки.

За правилами етикету, не слід дарувати дуже дорогі подарунки, оскільки вони можуть поставити людину в незручне становище, повідомляє Sravni.

У світському етикеті не рекомендують дарувати дуже дорогі подарунки.

– Якщо ви припускаєте, який приблизний дохід у людини, то вартість подарунка в грошовому еквіваленті повинна складати приблизно 5% від його доходу, – додає фахівець.

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При виборі ділового подарунка краще звертати увагу на його індивідуальність, якість і оригінальність.

– Згідно з правилами етикету, діловий подарунок не повинен бути дорогим. Такий подарунок може поставити людину, якій він підноситься, в незручне становище, а також може бути розцінений як спосіб тиску, – розповіла фахівець з ділового і світського етикету Марина Сагайдачна.

Якщо ж подарунок призначається для родичів або дуже близьких людей, то, згідно з етикетом, обмежень за витратами немає.

До слова, Роббі Вільямсу дружина на річницю шлюбу подарувала ферму для вирощування марихуани.