7 монстрів, які налякають людей навіть із залізними нервами (18+)

П’ятниця 13 – містичний час. Факти ICTV зробили для Вас добірку найжахливіших монстрів з фільмів.

7. Дементор

Згусток пітьми, він буквально висмоктує життя зі своїх жертв! Ймовірно, Дементор найбільш лякаючий персонаж з Гаррі Поттеру.

Він періодично з’являється протягом всієї кіносаги, до падіння Темного Лорда.

6. Голлум

Голлум або Смеагорл – вигадана істота, один з ключових персонажів творів Джона Толкіна Хоббіт і Володар перснів.

Одержимість обручкою перетворила його із доброго створення на монстра без волосся, невисокого зросту і з великими очима.

Може, комусь маленький хоббіт і не здасться страшним, але його страхітливий образ і чорна душа заслуговують на шосту сходинку у нашому рейтингу. Тільки згадайте момент, коли він по-звірячому розправляється з живою рибою. Жахливе видовище, особисто у мене від нього мурашки по шкірі!

5. Фредді Крюгер

Хто не боявся у дитинстві Фредді Крюгера? Кошмар на крилах ночі, страшний сон наяву – він проникає у твій розум, коли ти спиш. А помираючи уві сні – гинеш і у реальності …

Кошмар на вулиці В’язів Уеса Крейвена – приклад класичного фільму жахів. Діти по всьому світу досі бояться засинати, подивившись його, адже уві сні до них може прийти понівечена людина у капелюсі та з ножами замість рук – і забрати у пітьму.

4. Чужий

Саме цей науково-фантастичний фільм жахів режисера Рідлі Скотта Чужий розвінчав невиправдано романтичні уявлення про космічні простори. Космос – не гармонійні галактики, керовані вищим розумом. Космос – місце, де ніхто не почує твій крик.

Це, напевно, найстрашніша історія про інопланетян. Віддаємо їй четверте місце у нашому рейтингу.

3. Воно

Можливо, саме з цього фільму бере витоки така незвична фобія, як боязнь клоунів … Монстр з величезними зубами, страшними вогняними очима – найжахливіший страх не тільки дітей, а й дорослих.

Кінокартини 1990 і 2017 років стали одними з найкращих екранізацій однойменного роману короля жахів Стівена Кінга.

Остання стала найкасовішим хоррором в історії. Фільм зібрав у прокаті понад $500 млн. А танець злого клоуна навіть став мемом.

2. Джиперс Криперс

Друга сходинка нашого рейтингу. Саме після цього фільму у дитинстві я боялася засинати вночі. Це був найстрашніший кошмар!

Персонаж постає, як загадкова темна фігура, безмовний серійний вбивця, який перебуває у пошуку наступної жертви. По ходу сюжету стає зрозуміло, що він не людина, хоча так хоче нею здаватися.

Він має риси інопланетянина – лиса голова, яку він ховає під фермерським капелюхом, гострі зуби і крила. Фільм вселяє безвихідь, що найбільше і лякає.

1. Пірамідоголовий

Перше місце ми віддаємо монстру з фільму Сайлент Хілл. Дроворуб, Бугимен, Червоне Пірамідальне Щось, Пірамідоголовий – у нього, як і у Диявола, багато імен. Він у забрудненому кров’ю фартухові й рукавицях нагадує м’ясника.

Величезний шолом повністю приховує обличчя чудовиська, залишаючи тим самим місце таємниці. Меч неймовірних розмірів – невід’ємна частина монстра, він постійно тягне його за собою. Все це наводить жуть.

Пропонуємо Вам ознайомитись з найстрашнішими моментами з Пірамідоголовим. Відео не для людей зі слабкими нервами!

А ось, як створювалися найстрашніші монстри з цього фільму, у тому числі і Пірамідоголовий.



Читайте: Обережно – монстри Чорнобиля! Кого можна зустріти в зоні відчуження

До речі, раніше Факти ICTV робили добірку чудовиськ, від них у вас мороз піде по шкірі.