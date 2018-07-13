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Гороскоп на сьогодні, 13 липня

Сьогодні, 13 липня буде сонячне затемнення (пік – о 6.01).

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

У дні сонячного затемнення не рекомендуються важливі справи, не варто починати нові проекти або приймати ключові рішення. Сприятливо робити пожертвування, приймати обмивання, особливо вранці і перед сном, а також увечері добре змінити постільну білизну.

Бажано проявляти повагу до керівництва, вищих осіб і батька. Якщо навіть щодо якихось питань є розбіжності, то це не той день, коли варто відстоювати свою точку зору і доводити правоту.

Особливу увагу варто приділити харчуванню – бажана максимально легка і корисна їжа.

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Соціальні контакти за можливості краще звести до мінімуму. Добре – усамітнення і садхана.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, підстригання волосся, підстригання нігтів, брати і давати гроші в борг.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на червень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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