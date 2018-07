Куди піти на вихідних у Києві: 5 подій вікенду

Ось і пройшла половина літа. Уїк-енд екватора порадує жителів столиці крутими фестивалями та концертами.

Кияни зможуть відвідати найатмосферніший фестиваль літа Hedonism Festival або зануритися з головою в мексиканську культуру на карнавалі Santa Muerte Carnival.

Також можна сходити на пізнавальний фільм Зір за мотивами історії Ніла де Грассе Тайсона.

Факти ICTV підготували список найкращих заходів вихідних.

Santa Muerte Carnival

Фото: artzavodplatforma.com

Арт-завод Платформа

13-15 липня

Вартість квитка: 200 грн

Фестиваль, що народився у спекотній Мексиці цього літа дістався й України. Протягом трьох днів, на базі Арт-заводу Платформа, відбуватиметься Santa Muerte Carnival.

На батьківщині це свято проходить у рамках вшанування місцевого культу Святої Смерті, до якого належить чимало мексиканців. Проте для більшості людей і в Мексиці, і по всьому світу, цей карнавал став просто веселою та яскравою подією з маскарадом, піснями, танцями та смачним частуванням.

Hedonism Festival 2018

Фото: Facebook

ЮБК

13-14 липня, 18.00

Вартість квитка: 750 грн

13-14 липня на території ЮБК пройде третій Hedonism Festival. Цього одним з головних шоу стане перший живий виступ в Україні фаворита найкращих світових фестивалів – німецького музиканта David August. Його шоу не раз потрапляли у список кращих лайв-перфомансів за версією авторитетного сайту Resident Advisor, а Billboard вважає його найяскравішим явищем на електронній сцені.

Ще одним хедлайнером Hedonism Festival стане Lapalux, вибуховий проект британця Стюарта Ховарда, в найкоротші терміни завоював серця багатьох шанувальників даунтемпо.

Також у лайнапі Hedonism Festival італійці Am I Right, резиденти лейблу ГОСТ ЗВУК, електронна діва з Мінська Mustelide, Alina Pash, Hidden Elemеnt, Aero Benin, Very The Jerry, Banned Society, Katro Zauber і The Dølph Lundgren.

Стендап-вікенд на ВДНГ

Фото: karabas.com

ВДНГ

13-14 липня, 20.00

Вартість квитка: 199-299 грн

Після метушні робочого тижня в місті було б чудово знайти прихисток у тінистому саду і насолодитись якісним гумором. Така можливість є, адже сьогодні у відкритому барі біля Саду гамаків, що на ВДНГ, відбудеться великий стендап-концерт.

Стендап-комедія останнім часом завоювала чимало прихильників у нашій країні, адже відрізняється від звичних гумористичних форматів чесністю, глибиною та радикальністю тем, що підіймаються на виступах. Приходьте, щоб знайти в саду все необхідне для того, аби якісно розслабитись, а коміки неодмінно допоможуть вам ще й посміятись від душі.

Juan Cardenas and Piano Flamenco Band

Фото: caribbean.com.ua

Caribbean Club

13 липня, 20.00

Вартість квитків: 180-780 грн

Цього тижня до Києва повернулись дощі та прохолода, тому варто знайти щось, що підтримає вогонь всередині, і не дасть згаяти дорогоцінний час літнього відпочинку.

Фламенко — музика, що звучить, як полум’я, у виконанні відомого іспанського співака Хуана Карденаса та українського колективу Piano Flamenco Band, розпалить вечір у столичному Caribbean Club Concert Hall.

Зір

Фото: karabas.com

ВДНГ



14 липня, 16.00

Вартість квитка: 120 грн

Спосіб, у який ми бачимо цей світ не є єдиною можливою картиною. Все що ми можемо побачити людським зором, обумовлено тим, як наше око сприймає відбите і заломлене навколишнім середовищем світло. Фотон — найменша світлова частинка, що здійснює неймовірно довгу подорож крізь космос, час та розум, даруючи нам можливість бачити світ так, як ми його бачимо.

14 липня на ВДНГ фантастичний фільм за мотивами історії Ніла де Грассе Тайсона намалює весь цей неймовірний шлях, відкриваючи багато таємниць зору.

