П’ятниця 13: 5 чорних прикмет

П’ятниця 13-е давно обросла забобонами, які обіцяють неприємності та невдачі. Ми зібрали 5 прикмет, які допоможуть у цей “чорний” день вберегти здоров’я та уникнути негативу.

Здоров’я

Виявляється, п’ятниці 13-го бояться навіть медики. Деякі лікарі не призначають на цей день нових операцій, а вже призначені операції переносять. Хірурги переконані, що ризик невдачі в цей день зростає вдвічі. Приміром, британські фахівці в п’ятницю 13-го скасовують 50% операцій.

Кар’єра

Не рекомендується в п’ятницю 13-го розпочинати нову справу. Краще зайнятися звичними та легкими справами, відклавши все найважливіше на інший день. Особливо це стосується зміни роботи. В п’ятницю 13-го краще не ходити на співбесіди, оскільки це може зумовити не надто успішний досвід.

Фінанси

У п’ятницю 13-го краще не брати та не давати гроші в борг. Пам’ятайте, що через гроші можна передати будь-який негатив, а також «вкрасти» фінансовий успіх. Тому постарайтеся уникнути боргів хоча б до заходу сонця. Це вбереже вас від злиднів і фінансових проблем у майбутньому.

Стосунки

У п’ятницю 13-го всі почуття будуть гіпертрофованими, а емоційність — підвищена. Саме це може призвести до гучних скандалів і сварок, які буде непросто вирішити в майбутньому. Контролюйте у цей день свої слова та дії, а також будьте уважними до близьких.

Розваги

Згідно сучасним забобонам, п’ятниця 13 є найнебезпечнішим днем для вірусних атак. До речі, найбільшу кількість антивірусних програм творці встановлювали саме на цей день. Тому краще в п’ятницю 13-го від використання гаджетів та інтернету зовсім відмовитися.

Раніше ми детальніше писали про прикмети та забобони у п’ятницю 13-го.