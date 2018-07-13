П’ятниця 13: як викреслити стериотип із життя

Стереотип п’ятниці, 13-го обріс багатьма прикметами і забобонами, але факти говорять зворотне – цей день може бути щасливим, як і будь-який інший.

Прихід п’ятниці, 13-го, ніяк не підвищує шанси потрапити в біду, а часто навіть навпаки – приносить удачу.

П’ятниця 13-е в світі

Китай не боїться

У Пекіні, наприклад, більше бояться цифри 4 – там навіть припинено видачу автомобільних номерів, що закінчуються на цю цифру.

Причина в тому, що на одному з найбільш поширених діалектів китайської мови слово “чотири” співзвучне слову “смерть”. Тому в більшості будинків китайської столиці не можна знайти ні 4-х поверхів, ні 14-х, ні, відповідно, 24-х.

В Ізраїлі 13 не має погану славу

В Ізраїлі числа 13 не те, що не бояться, а навпаки – поважають. Так, країна була розділена на 13 частин, таємне єврейське вчення містить 13 небесних джерел, 13 врат милості, 13 потоків бальзаму, які очікують віруючих людей у раю.

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10 фактів того, що п’ятниця 13-е – це стереотип

У Стародавньому Єгипті та в індіанців майя число 13 символізувало прихильність богів.

Перший пілот, що перетнув Атлантику, Чарльз Ліндберг насправді був не першим, а 13-м, кому це вдалося.

Знаменита італійська актриса Елеонора Дузе любила носити вільно спадаючі сукні з 13-ма стрічками.

Французький режисер Клод Лелюш усі свої фільми починає знімати тільки 13-го числа, а свою кіностудію назвав Фільм-13.

Після атаки вірусу Пятница, 13-е в 1989 році у Великій Британії, антивірусна індустрія почала рухатися вперед семимильними кроками.

13 липня 1931 року кривавого мафіозі Аль Капоне нарешті заарештували і засудили до 10 років в’язниці.

13 лютого 1970 року група Black Sabbath випустила свій перший однойменний альбом.

П’ятниця, 13-е – це успішна франшиза, під якою вийшло 12 повнометражних фільмів жахів, які стали культовими.

13 жовтня 1967 року в США вийшло розпорядження, яке поклало край дискримінації за статевою ознакою під час прийому на роботу.

13 липня 1923 на схилі гори Маунт-Лі в Лос-Анджелесі офіційно відкрили знак Hollywood.

До слова, для людей, які вірять у темні сили, нагадуємо прикмети та заборони про п’ятницю 13-го.