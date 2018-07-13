Рухають предмети та атакують. 7 найстрашніших привидів, які потрапили на відео

Хтось вірить у привидів, а хтось вважає їх предметом уяви. Але що залишається скептикам, коли на камеру потрапляють загадкові об’єкти – тільки повірити.

Факти ICTV зібрали 7 привидів, які потрапили на відео з початку 2018 року.

Привиди із замку

Туристи з Плімута випадково сфотографували двох привидів у старовинному замку Тотнес (Велика Британія). Вони переконані, що на знімку брати, які наклали на себе руки під час облоги замку.

Незвичайне фото вдалося зробити 7 квітня. 19-річна Хлоя хотіла сфотографувати мальовничий замок, але закарбувала дві примарні фігури на конях.

Дівчина переконана, що їй вдалося сфотографувати легендарних захисників Тотнеса. За легендою, брати-лицарі захищали обложену фортецю, а коли оборона впала, наклали на себе руки, щоб не потрапити в руки ворогам.

Фігура у чорному плащі

50-річному Джоу Уиксу разом зі своїм 12-річним сином Гаррі вдалося сфотографувати дивне явище у замку Фарнборо у графстві Кент (Англія). На знімку батько розгледів дивну фігуру, закутану у чорний плащ.

Місцеві жителі бачили чорного ченця і раніше. Згідно з місцевою легендою, ним був Вільям де Ейнсфорд, який доглядав за замком для архієпископа Кентерберійського і у 1130 році нібито пішов на пенсію, щоб стати ченцем.

Прозорий потяг

На станції залізничного вокзалу у китайській провінції Баотоу відеокамера зняла майже прозорий потяг-привид. Це відбулося 10 березня 2018 року.

На записі добре чутно гудок, але самого потяга майже не видно. При цьому на зображенні помітні тільки вогні передніх фар, інші частини потяга та вагонів майже прозорі.

Примара кілька секунд стоїть на станції, а потім повільно їде. За словами одного з працівників станції, за 12 років служби тут він не бачив нічого подібного.

Без голови та ніг…

У селі Бабаї, що на Харківщині, камери відеоспостереження зафіксували аномальне явище, схоже на привида.

Примару на перехресті двох сіл випадково побачив водій. Він би й сам собі не повірив, якби аномальне явище не зафіксував відеореєстратор.

На знімках здається, що далеко йде людина у білому халаті, проте це лише на перший погляд. Якщо придивитися, то у загадкового об’єкта відсутні ноги, руки і голова.

Дослідники дуже довго вивчали відео і намагалися його спростувати. Але не вийшло.

Припускають, що аномальне явище прийшло з Каліфорнії – саме там були зафіксовані напівпрозорі повзучі істоти. Вони періодично потрапляли у поле зору відіокамер.

Загадковий гість

У США у будинку подружжя Роберта і Пауліни камери відеоспостереження зафіксували паранормальні явища.

На відео потрапив цілий ряд незрозумілих явищ, включаючи кухоль або гумові рукавички, які рухаються самі по собі. Баррі стверджує, що його переслідує непроханий гість чорного кольору, який не дає йому спати.

– Я бачив цю тінь тричі у будинку, і щоразу вона намагалася сховатися від мене. Якось я, коли спускався по сходах, відчув його присутність позаду себе і різко повернувся. Це була не моя тінь, це було щось схоже на чорну масу, – розповідає він.

До речі, такі речі у будинку родини відбуваються не вперше.

Містична жінка

Ці лякаючі кадри були зроблені у квітні 2018 року пізно вночі на сільській дорозі у малайзійському штаті Кедах. Водій зняв, як його машину переслідує містична жінка, яка наприкінці постає прямо перед ним.

Привид на кораблі

За словами автора відео, він відчув, що за ним хтось стежить, але при цьому навколо нікого не було. На думку Тоні Фергюсона, на верхній палубі корабля HMS Victory у Портсмуті йому вдалося зняти привида дружини Нельсона. Причому побачити привида вдалося тільки при повторному перегляді відео.

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До речі, раніше Факти ICTV зробили підбірку загадкових природних явищ у небі.