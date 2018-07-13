Скільки коштуватиме політ у космос на Blue Origin

Туристичний політ на кораблі компанії Blue Origin може коштувати від $200 тис. до $300 тис.
Політ для туристів на кораблі New Shepard від компанії Blue Origin може обійтися у $200- $300 тис., повідомляє Reuters.
Про приблизну вартість польоту виданню повідомили джерела в Blue Origin. Продажі квитків повинні стартувати у 2019 році.
У компанії цю інформацію поки ніяк не прокоментували. Наразі відомо, що було проведено 8 успішних польотів, під час яких на кораблі не було пасажирів.
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До слова, американська компанія Blue Origin заявила, що люди почнуть колонізацію Місяця у 2023 році.
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