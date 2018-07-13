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В Instagram стався масштабний збій

Користувачі соціальної мережі Instagram не можуть отримати доступ до своїх акаунтів.

Instagram

Сьогодні ввечері у соціальній мережі Instagram трапився масовий збій через який користувачів Європи і США не пускає на сайт.

При спробі зайти у соціальну мережу з’являється помилка 5хх Server Error.

Тим, кому все ж вдалося зайти на свій акаунт, не вдається отримати доступ до стрічки новин.

В Instagram поки ніяк не прокоментували ситуацію. Наразі невідомо коли усунуть неполадки у соціальній мережі.

Читайте: В Європі стався масовий збій в роботі карт Visa

До слова, у роботі месенджера Whatsapp стався масштабний збій, який торкнувся жителів Західної Європи, Південної Африки та Океанії.

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