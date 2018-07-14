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День взяття Бастилії: наскільки ти француз – ТЕСТ

Факти ICTV пропонують вам перевірити, наскільки добре ви знаєте історію головного свята Франції – Дня взяття Бастилії.

день взятия бастилии

Свято вважають найважливішою датою для країни.

Це один з центральних епізодів Великої французької революції. Адже саме після взяття Бастилії була проголошена Перша французька республіка де-юре вільних і рівних громадян під девізом Свобода, рівність, братство.

Читайте: День взяття Бастилії: історія і факти свята

Ми раді за французів і теж любимо це свято. Редакція Факти ICTV вирішила відзначити його у своєму календарі невеликим тестом, тому пропонуємо вам приєднатися і відповісти на 8 запитань.

До речі, свято День взяття Бастилії відзначають з 1790 року.

Фото: Getty Images.

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