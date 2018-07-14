День взяття Бастилії: історія і факти свята

14 липня Франція відзначає День взяття Бастилії. Після взяття фортеці-в’язниці в 1789 році була проголошена Перша Французька республіка де-юре вільних і рівних громадян під девізом Свобода, рівність, братерство.

Факти ICTV підготували для вас коротку інформацію про історичний аспект свята Дня взяття Бастилії, про традиційне святкування французів і про цікаві та маловідомі факти подій 1789 року.

Історія свята

День взяття Бастилії ознаменований початком Великої Французької революції. Бойові дії почалися через глибоку політичну кризу, яка пробуджувала спрагу ліберальних реформ. Суспільство було дуже невдоволене королівською владою і свавіллям дворянства. Для ведення бойових дій, повсталим була необхідна зброя. В Бастилії зберігалися запаси пороху, і саме тому народ кинувся до неї.

Очевидно, що людям відмовили у видачі зброї, чим викликали гнів присутніх. Повстанцям вдалося захопити Бастилію без зброї.

Це був перший успіх військ революції.

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Традиції свята

Для французів це найважливіше свято в історії. Воно рівносильне Дню Конституції в США 4 липня.

14 липня проходить урочистий військовий парад на Єлисейських полях в Парижі. Він починається о 10.00 з Етуаль і рухається в бік Лувру, приймає його президент Франції. Після параду військові і техніка роз’їжджаються по районам міста, для вільного спілкування з городянами і туристами.

Фіналом свята стає великий феєрверк біля Ейфелевої вежі і Марсових полів, який зазвичай починається о 22.00.

Цікаві факти про події 1789 року:

1) В день штурму Бастилії в тюрмі перебувало 7 арештантів.

2) 100 людей загинули під час взяття Бастилії. Голову коменданта фортеці повсталі насадили на піку і пронесли по всьому Парижу.

3) Охороняв Бастилію тюремний гарнізон, що складався з солдатів-інвалідів, демобілізованих з регулярної армії.

4) Умови утримання арештантів у Бастилії були досить комфортними, камери були з меблями, а в’язням були виділені години відвідування.

5) Ув’язнені отримували зарплату, а також алкоголь і тютюн. Також їм дозволялося утримувати домашніх тварин. Один із в’язнів Бастилії, писав: “Вино було, звичайно, не чудове, але цілком терпиме. Десерт не давали: треба ж було нас чогось позбавити. В цілому, я зрозумів, що в тюрмі дуже непогано годують”.

6) Вольтер був найзнаменитішим в’язнем Бастилії. Його посадили в тюрму на 11 місяців за написання сатиричних віршів на адресу регента і його дочки. До нього приходили по п’ять – шість відвідувачів нав день. Він навіть відсидів на добу довше, ніж передбачалося, щоб врегулювати якісь особисті справи.

Про решту цікавих фактів ви можете дізнатися з невеликого тесту, який Факти ICTV підготували до Дня взяття Бастилії.

Фото: Getty Images.