Гороскоп на сьогодні, 15 липня

День, 15 липня, бажано провести в активності. Можуть бути емоційні сплески, особливо близько опівдня.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Діти, можливо, доставлять клопоту трохи більше звичайного. Якщо пам’ятати, що це короткочасний вплив планет, то цілком ймовірно пройти усе досить спокійно. Сонце залишає знак Близнюків – сьогодні в останніх градусах, тому можуть виникати питання, пов’язані зі здоров’ям.

Варто уважніше поставитися до очей, не перенапружувати читанням або сидінням за монітором. Гарний час для того, щоб попрактикуватися у фізичній активності, підійде і йога, бажано без перенавантажень.

Якщо вас цікавить вивчення древніх знань, занурення в минуле і дослідження, день підходить для цього.

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До батька, авторитетних осіб, вищих в ієрархії важливо проявити повагу і шану.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, брати і давати гроші в борг.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.