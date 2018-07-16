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День бухгалтера 2018: привітання

Факти ICTV підготували для вас 5 привітань із Днем бухгалтера, якими ви зможете привітати близьких людей із професійним святом.

16 липня відзначається День бухгалтера. Сьогодні буде доречним привітати своїх знайомих бухгалтерів з професійним святом.

Читайте: День бухгалтера – СМС-привітання у віршах

Факты ICTV подготовили для вас лучшие поздравления для работников этой уважаемой профессии.

* * *

Знову паперів у вас вже купа,

Знову вже справ немало є.

Але вино у келихи налите – День бухгалтерії іде!

Ми вас вітаємо сердечно,

Нехай ваші збудуться мрії,

Розрахунки будуть нехай не вічні,

А в головах будуть нові обрії!

* * *

Накладні декларації, довідки звіти.
То ж потрібно все знати, пам’ятати і вміти.
Тож постійна робота — зранку й до ночі,
То нерви сталеві, то змучені очі.

Без бухгалтерів буде тільки хаос в рахунках.
Вони заслужили в цей день подарунки.
Вони заслужили в цей день привітання,
Поваги, любові, уваги й визнання.

Бажаємо щастя, здоров’я й натхнення,
На довгі роки і на сьогодення.
Нехай добрі слова рікою вам ллються,
А дебет і кредит завжди зійдуться.

* * *

Зі святом чудовим,
Та професійним.
Вашим улюбленим,
Серцю вабливим.

Знаєте справу,
Працюєте вміло.
Це зрозуміло,
Ви за касира.

Хай же рахуються
гроші уміло,
Із днем бухгалтера,
Будьте щасливі!

* * *

Вітаємо усіх бухгалтерів із професійним днем. Нехай на роботі ви і оперуєте числами, але в особистому житті бажаємо збитися з рахунку щасливих днів, радісних моментів і незабутніх відчуттів. Нехай в щоденній звітності всі біди, поганий настрій і злі наміри недругів будуть на нулі.5. Бухгалтер – це людина, яка вміє розмовляти на рівних з податковим інспектором, зводити кредит з дебетом, а це все одно що Бог! Милі бухгалтера, від щирого серця вітаю вас з цим чудовим святом! Нехай в сім’ї панує розуміння, гармонія і спокій, а на роботі премії вихором кружляють, наповнюючи гаманець шарудить добром.

* * *

Бухгалтер – це людина, яка вміє розмовляти на рівних із податковим інспектором, зводити кредит із дебетом, а це те ж саме, що Бог! Милі бухгалтери, від щирого серця вітаю вас із цим чудовим святом! Нехай у сім’ї панує розуміння, гармонія і спокій, а на роботі премії вихором кружляють, наповнюючи гаманець добром, шо шарудить.

Раніше Факти ICTV склали для вас Календар церковних свят на 2018 рік.

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