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День бухгалтера – СМС-привітання у віршах

16 липня відзначається День бухгалтера. Сьогодні буде доречним привітати своїх знайомих бухгалтерів з професійним святом.

поздравления с днем бухгалтера

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання працівників цієї шанованої професії.

Вас, бухгалтер, привітати
Ми сьогодні хочем зі святом.
Хай робота буде в радість,
Буде хай життя багатим.

Хай милують око ваше
Дебет, кредит та баланс,
В касі завжди вистачає
На зарплату і аванс.

Сил бажаємо, натхнення,
Позитиву лиш в житті,
Щастя хай вас не залишить
Жодний раз на самоті.

***

С днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
Та повага від людей!

***

Привітання вам, бухгалтер,
В ваш святковий, славний день,
Буде хай в житті багато
Позитивних вам знамень.

Хай робота в радість буде,
Хай баланс іде завжди,
Дебет з кредитом хай дружать,
Праця хай дає плоди.

Сил бажаю вам, здоров’я,
Миру, щастя у сім’ї,
Хай вдаються всі ідеї,
Хай щастить вам у житті.

***

З днем бухгалтера вітаю,
Щастя я вам зичу.
Хай широкі горизонти
За собою кличуть.

Блискавично хай здаються
Довідки і звіти,
Результати праці хай
Змушують радіти.

Грошей вам бажаю я
В це прекрасне свято,
Щоб жили щасливо ви,
Весело, багато.

***

На будь-якій фірмі
Важлива людина.
І день професійний —
Вітання причина.

Бажаєм терпіння,
Наснаги та сили!
Щоб вас на руках
В керівництві носили!

***

В день професії, бухгалтер,
Від душі вітаю,
З податковою дружити
Щиро побажаю.

Радує хай вас баланс,
Звітність хай лиш сходиться,
Грошенята у кишені,
Безперечно, водяться.

Хай колеги поважають,
Радує зарплата
І на посмішки життя
Буде хай багатим.

***

Геніїв фінансових
Радо ми вітаємо,
Та завжди балансу
В справах вам бажаємо,
Працювать без клопіту,
В добром колективі,
У сім’ї добробуту,
Щоб були щасливі,
Гарного здоров’ячка,
Визнання й пошани,
Легкої роботи
Й грошей океани!

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