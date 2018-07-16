День бухгалтера – СМС-привітання у віршах

16 липня відзначається День бухгалтера. Сьогодні буде доречним привітати своїх знайомих бухгалтерів з професійним святом.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання працівників цієї шанованої професії.

Вас, бухгалтер, привітати

Ми сьогодні хочем зі святом.

Хай робота буде в радість,

Буде хай життя багатим.

Хай милують око ваше

Дебет, кредит та баланс,

В касі завжди вистачає

На зарплату і аванс.

Сил бажаємо, натхнення,

Позитиву лиш в житті,

Щастя хай вас не залишить

Жодний раз на самоті.

***

С днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

Та повага від людей!

***

Привітання вам, бухгалтер,

В ваш святковий, славний день,

Буде хай в житті багато

Позитивних вам знамень.

Хай робота в радість буде,

Хай баланс іде завжди,

Дебет з кредитом хай дружать,

Праця хай дає плоди.

Сил бажаю вам, здоров’я,

Миру, щастя у сім’ї,

Хай вдаються всі ідеї,

Хай щастить вам у житті.

***

З днем бухгалтера вітаю,

Щастя я вам зичу.

Хай широкі горизонти

За собою кличуть.

Блискавично хай здаються

Довідки і звіти,

Результати праці хай

Змушують радіти.

Грошей вам бажаю я

В це прекрасне свято,

Щоб жили щасливо ви,

Весело, багато.

***

На будь-якій фірмі

Важлива людина.

І день професійний —

Вітання причина.

Бажаєм терпіння,

Наснаги та сили!

Щоб вас на руках

В керівництві носили!

***

В день професії, бухгалтер,

Від душі вітаю,

З податковою дружити

Щиро побажаю.

Радує хай вас баланс,

Звітність хай лиш сходиться,

Грошенята у кишені,

Безперечно, водяться.

Хай колеги поважають,

Радує зарплата

І на посмішки життя

Буде хай багатим.

***

Геніїв фінансових

Радо ми вітаємо,

Та завжди балансу

В справах вам бажаємо,

Працювать без клопіту,

В добром колективі,

У сім’ї добробуту,

Щоб були щасливі,

Гарного здоров’ячка,

Визнання й пошани,

Легкої роботи

Й грошей океани!

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