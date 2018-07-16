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День бухгалтера в Україні 2018: найкращі привітання у картинках

Щорічно 16 липня відзначається День бухгалтера в Україні.

Дата свята була обрана у зв’язку з тим, що 16 липня 1999 року було прийнято закон України № 996-XIV Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

У цей день прийнято вітати бухгалтерів та дякувати їм за роботу.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем бухгалтера у картинках.

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День бухгалтера в Україні 2018: найкращі привітання у картинках / 6 фотографий

Читайте: День бухгалтера 2018: привітання

До слова, Факти ICTV також зібрали найкращі СМС-привітання на День бухгалтера.

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