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Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії

Засновник компанії Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною в історії.

Джефф Безос

Статки засновника компанії Amazon Джеффа Безоса вранці 16 липня зросли до $150 млрд, завдяки чому він став найбагатшою людиною в історії, повідомляє Bloomberg.

Його статок приблизно на $55 млрд більший, ніж в одного із засновників Microsoft Білла Гейтса.

Безос обігнав Гейтса в умовах, скоригованих з урахуванням інфляції.

Читайте: Як у тропічному лісі: Amazon відкрила офіс-сферу за $4 млрд

До слова, у березні інтернет-рітейлер Amazon.com вперше обійшов за капіталізацією Alphabet Inc, материнську компанію Google.

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