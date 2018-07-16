PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 16 липня/

Гороскоп на сьогодні, 16 липня

Гороскоп на сьогодні прогнозує в цілому день несприятливий для більшості справ, прийняття рішень, почала чогось нового.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Краще присвятити час повсякденним справам, наприклад, наведенню порядку в будинку.

Можна зайнятися творчістю – виключно заради задоволення, не орієнтуючись на результат.

Не варто сьогодні починати лікування, але стежити за станом свого тіла і організму дуже бажано.

Намагайтеся не допускати перенапруження. В емоційному плані може проявлятися запальність, конфліктність, але розбір ситуацій навряд чи призведе до розумного рішення.

Читайте: Чого бояться знаки зодіаку – головні фобії

Хороший день для духовних практик. Рекомендується знайти час і місце для усамітнення і спокійного проведення часу.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка