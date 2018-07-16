Гороскоп на сьогодні, 16 липня

Гороскоп на сьогодні прогнозує в цілому день несприятливий для більшості справ, прийняття рішень, почала чогось нового.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Краще присвятити час повсякденним справам, наприклад, наведенню порядку в будинку.

Можна зайнятися творчістю – виключно заради задоволення, не орієнтуючись на результат.

Не варто сьогодні починати лікування, але стежити за станом свого тіла і організму дуже бажано.

Намагайтеся не допускати перенапруження. В емоційному плані може проявлятися запальність, конфліктність, але розбір ситуацій навряд чи призведе до розумного рішення.

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Хороший день для духовних практик. Рекомендується знайти час і місце для усамітнення і спокійного проведення часу.

До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.