Гороскоп на тиждень з 16 по 22 липня

Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 16 по 22 липня 2018 року.

Гороскоп на тиждень має два вас багато порад і передбачень від зірок.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

У першій половині тижня можливі фінансові проблеми, проте вже в четвер вдасться знайти вихід з положення. Ймовірно, ви знайдете додаткове джерело доходів. Тому не відмовляйтеся від вигідних пропозицій по роботі. Намагайтеся проявляти ініціативність і приймати на себе відповідальність.

В цілому ж весь тиждень обіцяє бути дуже продуктивним. Це сприятливий час, щоб почати ті справи, про які ви давно замислювалися, але не наважувалися. Крім того, у другій половині тижня варто задуматися про дрібний ремонт у вашому домі.

Кінець тижня для вас пройде в робочих поїздках, які принесуть задоволення і відкриють перспективи на майбутнє.

А ось вихідні краще присвятити лише собі. Згідно з прогнозом, суботу та неділю краще провести подалі від галасливих і великих компаній. Ви часто забуваєте про сімейні справи через напружений графік – тому саме час виправити ситуацію. Намагайтеся об’єктивно поглянути на те, що лежить важким “вантажем” на душі.

Гороскоп для Тельців

Особливу увагу цього тижня потрібно звернути на питання, пов’язані з роботою. Це сприятливий час для кар’єрних зрушень. Тому не втрачайте можливість поспілкуватися з колегами або своїм начальником. Якщо у вас давно зріла ідея для поліпшення робочого процесу, то цього тижня потрібно докласти максимум зусиль для її втілення.

В цілому ж, протягом тижня вам потрібно набратися терпіння і не приймати поспішних рішень. Більше радьтеся з близькими або експертами, інакше ви ризикуєте втратити гроші або можливості кар’єрного росту.

Вдало складуться ділові поїздки, особливо, якщо підготуватися до них заздалегідь. Згідно з прогнозом, не варто ховати ваші почуття за маскою байдужості, а й демонструвати їх на публіці не слід. У всьому знайте міру. Якщо ви будете без згоди вашої половинки демонструвати відносини, то це може викликати роздратування вашого партнера.

Друга половина тижня сприятлива для занять спортом. Особливу увагу варто приділити харчуванню – уникайте важкої їжі та алкоголю, адже це може призвести до проблем з травленням.

Гороскоп для Близнюків

Цей тиждень дуже сприятливий для роботи по дому або на дачі. Намагайтеся зробити свій будинок більш комфортним і затишним, зараз це вам цілком під силу.

Робота почне все більше дратувати вас. Ви зіткнетеся з виконанням тих завдань, які абсолютно не хочете робити, а відмовитися неможливо. Тому потрібно набратися терпіння і повністю сконцентруватися на проекті. Навіть якщо це не буде приносити морального задоволення, на вас чекатиме фінансова винагорода.

Події цього тижня можуть вибити вас з рівноваги, але ви будете раді такому повороту подій. Нарешті можна буде взятися за нові справи, зав’язати вигідні знайомства і зміцнити репутацію. Згідно з прогнозом, цей тиждень сприятливий для придбання нового одягу.

В цілому ж, відрядження і покупки цього тижня подарують масу позитиву. Особливо, якщо гроші на них були відкладені і накопичені заздалегідь.

Гороскоп для Раків

Будь-які завдання цього тижня вам будуть даватися дуже легко. Особливо це стосується роботи – не бійтеся братися за нові проекти або за виконання складних завдань. Результат не змусить на себе довго чекати і ви зможете істотно поліпшити своє фінансове становище.

На початку тижня вас чекають захоплюючі поїздки і зустрічі з цікавими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. У кінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, це може спровокувати зайві конфлікти.

Самотні представники знаку мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться під час зустрічі зі старими друзями і знайомими. Тому не відмовляйтеся від таких пропозицій.

А ось вихідні краще провести в тихій компанії, наприклад з близькими друзями, колегами чи сусідами. Ви зможете не тільки добре провести час, але і вирішити нагальні питання в необтяжливій атмосфері.

Гороскоп для Левів

Цей тиждень для вас буде особливо видатний. Якщо ви давно йшли до якоїсь мети, то вже в кінці тижня зможете насолодитися результатом своєї праці. Або ж ви можете помітити суттєві зрушення на шляху до чогось нового. Якщо ж ви тільки подумує про зміни, то спробуйте на цьому тижні зробити перший крок. Ви відчуєте в собі сили і вам обов’язково все вдасться.

Тиждень з 16 по 22 липня – абсолютно не відповідний час для поїздок на далекі відстані, і якщо у вас передбачався відпустку, краще його перенести на інший час. В цілому ж, згідно з прогнозом, краще провести весь тиждень в режимі “будинок – робота”, а вихідні провести в тихій атмосфері.

Акуратніше працюйте з документами, особливо, якщо від їх заповнення залежать фінансові справи. Витрати будуть балансувати на межі, але період цього тижня можна назвати збитковим. Навпаки, якщо активно увірветься в роботу, то отримаєте більше, ніж очікували.

Зверніть особливу увагу на хронічні хвороби. Варто провести профілактичні заходи або ж сходити на консультацію до лікаря.

Гороскоп для Дів

Початок тижня сприятливий для великих покупок – автомобіля, нерухомості або побутової техніки. Тому це вигідний час для будь-яких інвестицій. В майбутньому ви обов’язково отримаєте від них істотний прибуток. А ось від кредитів або позик – краще відмовитися.

У першій половині тижня ви будете погано себе почувати, тому не беріться за виконання тих справ, які вимагатимуть у вас дуже багато енергії. Але вже в четвер ситуація зміниться. Вас чекає зустріч, яка змінить ваше подальшу фінансову ситуацію. Вам запропонують щось нове, ймовірно доведеться поміняти роботу, проходити якісь тренінги або курси.

Не варто в період з 16 по 22 липня позичати гроші у когось і не позичати комусь, адже є велика ймовірність того, що ви ці гроші втратите. Від грошових витрат вам допоможе вберегтися мудрий друг, частіше беріть його з собою в магазин цього тижня.

Гороскоп для Терезів

Ваше особисте життя істотно пожвавиться. Ви і самі по собі будете більш емоційними і романтичними цього тижня. Тому не бійтеся робити перший крок або запрошувати на побачення того, хто вам подобається.

Згідно з прогнозом, якщо ви не почнете зараз планувати свою відпустку, то є велика ймовірність, що пропрацюєте без неї ще кілька місяців. Отже зробіть всі необхідні кроки – напишіть заяву, домовтеся про все на роботі і почніть бронювати квитки. Всі ці рухи обов’язково увінчаються успіхом.

У період з 16 по 22 липня не варто робити того, що призведе до ускладнень у фінансовій сфері. Наприклад, великі покупки варто відкласти на інший період. Особливо це стосується кухонної техніки. Жодні вкладення, позики і кредити цього тижня не дадуть належного результату.

Гороскоп радить уважніше стежити за своїми поточними рахунками в банку, кредитними картками та навіть гаманцем. Є великий ризик втратити частину коштів.

Гороскоп для Скорпіонів

Цього тижня вам доведеться дуже багато спілкуватися. Не виключено, що ви відновите відносини зі старим другом або знайомим. До того ж нові знайомства вам допоможуть у майбутньому, тому не уникайте їх.

Вам вдасться підвищити свій авторитет на роботі, і до вас будуть ставитися з великою повагою, надалі можете розраховувати на підвищення зарплати! Але для цього варто проявити ініціативність і не братися за виконання тих завдань, в яких ви не впевнені чи ж некомпетентні.

Не варто братися за важку фізичну роботу і займатися екстремальними видами спорту. Тільки творча і розумова робота принесе вам з 16 по 22 липня відчутний результат. Причому, і в матеріальному плані також. Вихідні варто провести у спокійній атмосфері, уникайте водойм і самостійних прогулянок до лісу.

Гороскоп для Стрільців

Цього тижня ви будете на піку своєї активності! На роботі у вас буде дійсно багато справ, але з усім ви впораєтеся і досягнете поставленої мети. Головне – будьте пильні і як можна чітко формулюйте вимоги до інших працівників. Ймовірно, вам запропонують якийсь проект, пов’язаний з відрядженням на тривалий час. Результати вас будуть дуже тішити.

У період з 16 по 22 липня на вас чекають радісні новини здалеку, а також звільнення від того, що гнітило вас в любовній сфері. У сімейних представників Знака можливе охолодження почуттів і тимчасова розлука. Постарайтеся не нагнітати обстановку, а також не критикувати партнера. Спокійна розмова без істерик дозволить вирішити всі питання.

Наприкінці тижня вам варто взяти додатковий вихідний, якщо така можливість є. Вам потрібно більше часу, щоб відпочити після такого насиченого тижня і привести свої думки в порядок.

Гороскоп для Козерогів

Цей тиждень дуже сприятливий для навчання. Якщо ж ви давно мріяли піти на курси або навіть освоїти нову професію – кращого часу і не придумаєш. Результати не змусять себе довго чекати – вже за кілька місяців ви зможете сміливо претендувати на зміну місця роботи, що позитивно позначиться на вашому фінансовому становищі.

Уже в першій половині тижня ви будете схвильовані звісткою від коханої людини, і всі ваші думки будуть зайняті тільки тим, що вас чекає зустріч, до якої ви давно готувалися. Почніть стежити за харчуванням і додайте фізичних навантажень – вже за кілька днів ви відчуєте і побачите результат.

У період з 16 по 22 липня ви зможете завершити всі справи, які планували зробити протягом останнього часу. І всі ці завдання принесуть хороший результат і моральне задоволення. Вихідні найкраще провести в компанії близьких друзів.

Гороскоп для Водоліїв

Нудьгувати цього тижня вам не доведеться! Увесь тиждень буде дуже насиченим і динамічним. На роботі ви будете проводити більше часу, ніж зазвичай, але це буде мати позитивні наслідки для вашого фінансового становища. Не бійтеся нових викликів і завдань – вам буде під силу виконати навіть найскладніші!

В особистих питаннях намагайтеся зберігати холодний розум, адже можете потрапити в не дуже хорошу ситуацію. Більше уваги приділяйте вашому партнерові і спробуйте відверто обговорити всі теми, які хвилюють вас обох.

Відрядження складуться вдало, якщо ви їх сплануєте детально у першій половині тижня. Але під час подорожі будьте обережні з дегустацією незнайомих страв.

Особливу увагу зверніть на документи, де повинен стояти ваш підпис. Краще кілька разів перевірте всі умови, щоб уникнути можливих збитків.

Гороскоп для Риб

Цього тижня, як ніколи, вас будуть оточувати плітки. Кращий спосіб з ними боротися – це ігнорувати і абстрагуватися. В іншому випадку є ризик зруйнувати відносини з близькою вам людиною.

Також цього тижня потрібно проявляти витримку у спілкуванні – ви змушені будете слухати не дуже приємні коментарі про себе, але не сприймайте ці слова занадто близько до серця і не вступайте у конфлікти.

У період з 16 по 22 липня вам варто зануритися в питання, пов’язані з великою покупкою, наприклад, може вирішуватися квартирне питання, чи придбання автомобіля. Будьте обережні і уважні в оформленні кредиту. Кращий день для фінансових операцій – вівторок.

Не варто мучитися докором совісті, якщо в особистій сфері щось піде не так, як потрібно. Шукайте неординарні шляхи вирішення проблем і все складеться краще.

Зі здоров’ям серйозних проблем не передбачається, але власникам автомобілів потрібно бути особливо уважними на дорогах. Особливо це стосується середи та четверга.