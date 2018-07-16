PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Одна з найвідоміших християнських реліквій виявилася фейком/

Одна з найвідоміших християнських реліквій виявилася фейком

Учені з’ясували, що сліди крові на туринській плащаниці не могли бути залишені загорнутим у неї тілом.

Міжнародна група вчених прийшла до висновку, що знаменита на весь світ Туринська плащаниця є підробкою. Висновки дослідники отримали на основі аналізу стану ран і слідів крові.

Як пише Naked Science, Туринська плащаниця – одна з найвідоміших у світі християнських реліквій. Вона є чотириметровим льняним полотном, у яке, за переказом, було загорнуте тіло Ісуса Христа після його смерті. Багато християн впевнені, що на плащаниці відображені лик і тіло Христа.

Зараз у черговий раз науковий світ висловив своє скептичне ставлення до тези про автентичність реліквії. Згідно з висновками судмедексперта Маттео Борріні (Matteo Borrini) і хіміка Луїджі Гарлашеллі (Luigi Garlaschelli), плями на Туринській плащаниці не збігаються з ранами Ісуса Христа і стікаючими слідами крові. Результати дослідження вчені опублікували в журналі Journal of Forensic Sciences.

Читайте: Знайдено найдавніший запис Одіссеї Гомера – вчені

У рамках експерименту був використаний манекен, справжня людська кров та її штучний замінник, що має дуже схожі властивості. Фахівці провели аналіз слідів крові на тильній стороні лівої руки і біля рани від списа на грудях. Якщо вірити відбитками на плащаниці, кров з тильного боку долоні і руки вздовж стікала під кутом в 45 градусів, що, на думку вчених, неможливо, якщо тіло знаходиться в лежачому положенні.

Вчені також назвали нереалістичними сліди від рани, отриманої від списа. На думку експертів, кров з неї стікала потоками, а не утворювала єдину пляму. Ще одну пляму, що знаходиться в області попереку, фахівці взагалі не змогли відтворити в рамках експерименту, хоча застосовували різні пози для манекена.

Нагадаємо, інші учені спробували реконструювати справжню зовнішність Ісуса Христа.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка