Озера України: топ-8 місць для літнього відпочинку

Відпустка або вихідні – чудова можливість провести час на узбережжі українського озера. Найбільше озеро в Україні, найкрасивіша водойма та інші місця для відпочинку біля прісної води можуть бути не менш комфортними, ніж відпустка біля моря. Факти ICTV дізналися, що особливого пропонують на українських озерах, як туди доїхати і скільки коштує відпочинок.

Половина літа минула. Однак попереду ще багато спекотних вихідних, коли можна відправитись за місто. Хтось вже спланував свою відпустку, а хтось все ще у пошуках ідеального місця. Обираючи локацію варто пам’ятати – відпочинок влітку не обов’язково обмежується морем.

Більше про те, як організувати свій літній відпочинок, читайте у спецпроекті Фактів ICTV.

В Україні є безліч місць, де можна провести незабутню відпустку. Зокрема відправитись на кілька днів до озера – насолодитись атмосферою природи, покупатись в кришталевій воді та провести час наодинці із сім’єю.

Україна багата на озера – їх налічується близько 20 тисяч

Інфраструктура озер сьогодні доволі розвинута – поблизу кожного є база відпочинку або ж місцеві жителі здають будинки. Більше того, у таких місцях можна жити, як кажуть, дикуном – у наметах.

Серед них є кілька таких, про які варто розповісти окремо.

Шацькі озера

Шацькі озера являють собою групу з 30 озер у Волинській області. Популярністю користуються озеро Світязь – найглибше озеро в Україні – та озеро Пісочне. Якщо Світязь влітку заповнене туристами, то озеро Пісочне у цьому відношенні більш спокійне та безлюдне.

Туристів приваблює кристальна чистота озер, за що їх прозвали блакитними очами Волині. Вода настільки прозора, що можна побачити дно на глибині до 6 метрів.

Узбережжя Світязя прикрашає хвойний ліс, де влітку можна назбирати лісових ягід та грибів. Озеро ідеально підходить для рибалки. Тут багато лящів, сомів, окунів та вугрів. Останні користуються особливою популярністю. Місцеві кажуть, якщо не куштував вугра – не був на Світязі.

Дорога: на потягу до Ковеля (від 145 за плацкарт), а звідти рейсовим автобусом до Шацька; або ж прямим автобусом Київ-Шацьк (від 440 гривень).

Проживання: від 450 гривень за ніч у двомісному номері.

Синевир

Синевир по праву вважають найкрасивішим озером України. За легендою, озеро утворилось зі сліз молодої дівчини Сінь, яка плакала по вбитому коханому Виру. Сьогодні на березі красуються дві дерев’яні скульптури – символ закоханих.

У кришталево чистій воді навіть водиться форель – риба, яка живе виключно в прозорих водоймах. Втім, ані купатись ані рибалити на озері не можна. Більше того, навіть влітку вода не прогрівається більше 11 градусів.

Довкола озера розташований Національний парк, який ідеально підходить для гірських прогулянок та відпочинку на природі. Любителі екстремального відпочинку оцінять рафтинг на найближчих річках Теребля та Чорна ріка.

Дорога: Якщо немає можливості доїхати власним авто, найзручніший спосіб – потягом Київ-Ужгород чи Київ-Чоп (від 315 гривень за місце в купе) до станції Воловець, а звідти – рейсовим автобусом до смт. Межигір’я чи села Синевирська Поляна.

Проживання: від 300 гривень за двомісний номер у найближчому селі.

Біле озеро

Біле озеро розкинулось в гущі лісів Рівненської області поблизу села Рудка.

Озеру приписують чудодійну здатність омолоджувати шкіру. З научної точки зору це пояснюється тим, що живиться воно джерелами глибоководних карстових порід, а тому там високий вміст гліцерину – близько 6 мг на літр. В такій воді немає шкідливих бактерій.

Окрім купання в лікувальній воді озера туристам пропонують оренду водних видів транспорту – від човнів та катамаранів, до катерів та водних скутерів.

Дорога: найближча до озера залізнична станція – Рафалівка. Туди можна потрапити на потягу Київ-Львів. Ціна за квитки – від 250 гривень за місце в купе.

Зручних автобусних сполучень з найближчими селами немає. Однак, відстань від Києва – близько 400 км, тому сміливо можна їхати автомобілем.

Проживання: найближча локація – база відпочинку Біле озеро, де за добу беруть від 270 гривень за номер. Любителі екстремального відпочинку за символічну плату у 20 гривень можуть розміститись у наметах на узбережжі.

Блакитні озера

Блакитне, Бірюзове та Станціонне – три озера з кришталевою водою розкинулись в околицях Чернігова. Зважте, що озера користуються популярністю і в розпал сезону тут людно.

Походження озер – штучне. Вони утворились внаслідок затоплення кар’єрів по видобутку кварцевого піску. Через наявність на дні озера кварцевого піску вода там має яскраво блакитний колір та нагадує лазурну воду моря.

Сьогодні інфраструктура на озерах розвинута – є і водні розваги, і зручні піщані пляжі.

Дорога: Озера знаходяться поблизу с. Олешня, Чернігівської області. З Києва туди можна доїхати автобусом Київ-Гомель, який зупиняється поблизу селища. Інший варіант: з Чернігова або рейсовим автобусом або приміським потягом Чернігів-Горностаївка.

Проживання: на узбережжі озера можна відпочивати у наметах – коштує 20-25 гривень. Власникам авто доведеться також уплатити рекреаційний збір – 25 гривень за добу. Ціни на номери в готелях та на базах стартують від 500 гривень за двомісний номер з усіма зручностями.

Озеро Сиваш

Для того, аби оздоровитись у Мертвому морі не обов’язково їхати в Ізраїль. На теренах України є свій відповідник – озеро Сиваш у Херсонській області. Головна його особливість – вода рожевого кольору. Кажуть, що озеро – це залишки стародавнього Лемурійського моря.

У Сиваші міститься 35% солі, що надає його воді лікувальних властивостей. В цьому озері неможливо потонути – вода виштовхує на поверхню. Де-не-де на березі можна знайти лікувальне багно. Головне не сплутати його зі звичайним болотом. Туристи приїжджають сюди не лише з усіє України, а й з багатьох інших країн.

На узбережжі озера є обладнані душові кабінки, переодягальні та дитячі майданчики.

Дорога: Зі столиці найоптимальніший варіант – потяг Київ-Херсон (від 160 гривень). З Херсона регулярно курсують автобуси до с. Григорівка. Однак, зручніше добиратись на власному автомобілі – від села до озера ще 6 км.

Проживання: у селі Григорівка коштує від 100 гривень за людину.

Озеро Бребенескул

Мальовниче озеро Бребенескул є найвисокогорнішим озером Карпат – 1801 метр над рівнем моря. Через кліматичні особливості навіть в розпал літа вода тут прогрівається максимум до 15 градусів, тому купатись доволі холодно. Незважаючи на це, воно вважається найтеплішою водоймою в околицях.

Розташоване воно на популярному маршруті – Чорногорському хребті, тому туристів сюди доходить багато. Бажаючим скупатись там слід ретельно обирати час – місцеві радять робити це у першій половині дня, поки сонце не зайшло за гори.

Однак, від найближчого населеного пункту до озера за день не дійти, тому туристи, як правило, розраховують на ночівлю в горах. В такому випадку слід заздалегідь потурбуватись про дрова, бо поблизу озера їх не так легко дістати.

Дорога: Найближчий населений пункт – Ворохта. Потяги сюди ходять з Києва, Харкова, Львова та Дніпра. Ціни в середньому від 145 гривень.

Проживання: ціни на двомісні номери у Ворохті стартують від 400 гривень за добу.

Шелехівське озеро

У лісі поблизу села Межиріч, що у Сумській області, розкинулось озеро Шелехівське. Це одне з найстаріших озер в Україні – воно існує ще з льодовикового періоду. Утворилось воно внаслідок зсуву гір.

Сьогодні озеро входить в список гідрологічних пам’яток загальноукраїнського значення.

Озеро придатне для рибалки – тут водяться щуки, карасі, в’юни. Однак найбільше тут раків. Місцеві навіть застерігають туристів обережно заходити у воду, аби не натрапити на одного з них.

Дорога: озеро розкинулось у гущі лісу, а тому на звичайному автомобілі дістатись туди проблемно. Знаходиться на відстані 5 км від села Межиріч – там же можна домовитись з місцевими про трансфер на спеціалізованому транспорті або ж прогулятись пішки. З Сум до села регулярно курсують автобуси.

Проживання: озеро не користується особливою популярністю серед туристів, тому баз відпочинку або колиб в околицях немає. Однак на узбережжі озера з легкістю можна розміститись у наметі.

Озеро Ялпуг

Ялпуг – це найбільше озеро в Україні та друге по розміру в Європі. Його підземні джерела простягаються аж до Молдавії. Довжина озера – 25 км, а максимальна глибина – 6 м.

Місцеві стверджують, що красою озера зачаровувався навіть Пушкін, який на пам’ять про себе посадив на узбережжі дуб.

Ялпуг придатний до купання – влітку вода прогрівається до 25 градусів. Це озеро також полюбляють рибалки – тут водиться 41 вид риб, а також раки.

Дорога: озеро розташоване поблизу міста Болграда. З Одеси та Ізмаїла сюди курсують рейсові автобуси. Ціна коливається в межах 100-200 гривень в один бік.

Проживання: на березі можна поставити намет аби ж переночувати на місцевих базах відпочинку – ціна від 80 гривень з людини.

Літо в розпалі, а тому саме час подорожувати.

Відпочинок на озері – романтична та авантюрна пригода.

На озері можна провести як всю відпустку, так і просто вихідні. Окрім того, що це чудова альтернатива морю, це ще й усамітнення з природою та нагода помандрувати Україною.

Солені та прісні, гірські та степові, штучні та природні, оповиті легендами та з неймовірною історією – на теренах України є безліч озер на будь-який смак. Українські водойми приваблюють туристів своїми мальовничими пейзажами, можливістю скупатись в кришталевій воді та порибалити.

Раніше Факти ICTV писали про те, як зібратись у породож на авто.

Фото: dreamstime, ukraine-is, svitom.info

Лілія Ященко