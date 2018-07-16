Спека, грози і проливні дощі: погода на тиждень в Україні

Погода на тиждень в Україні очікується дощовою і з високими температурами по всій території країни.

Прогноз погоди в Україні на тиждень повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у понеділок, 16 липня, дощ з грозами очікується по всій території України, крім Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Температура повітря на заході країни – +21…23°С, центр, північ і схід – +23…+25°С, а на півдні очікується +27… +29°С.

У вівторок, 17 липня, також очікуються дощі в Україні, проте у південній частині країни буде сухо. Температурний фон практично не зміниться.

У середу, 18 липня, дощі з грозами накриють всю територію України. Температура на заході складе +20…+22°С, центр і північ – +22…+24°С, схід – +24…+26°С, а на півдні очікується +27…29°С.

У четвер, 19 липня, знову дощі, і знову грози, проте температурний фон залишиться теплим по всій території країни.

У п’ятницю, 20 липня, прогнозують грози по всій Україні і високі температури. +22…+24°С на заході, +24…+26°С на півночі і в центрі, +27…20°С на сході і +28…+30°С на півдні.

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