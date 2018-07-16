Вихідні у серпні: скільки відпочиватимуть українці

У серпні 2018 року українці відпочиватимуть 9 днів.
У серпні 2018 року буде 9 вихідних у зв’язку з Днем незалежності України 24 серпня.
В останній місяць літа українці відпочиватимуть три вихідних поспіль – з 24 по 26 серпня.
Таким чином у серпні буде:
- 22 робочі дні
- 9 офіційних вихідних
- 24 серпня – День незалежності України (святковий вихідний)
Читайте: На українців чекає тиждень вихідних влітку
До слова, володарі двох статуеток Grammy і найкраща група Британії, за версією Brit Awards 2018 – Gorillaz виступить на фестивалі UPark 25 липня.
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