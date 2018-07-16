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Вихідні у серпні: скільки відпочиватимуть українці

У серпні 2018 року українці відпочиватимуть 9 днів.

Відпочинок

У серпні 2018 року буде 9 вихідних у зв’язку з Днем незалежності України 24 серпня.

В останній місяць літа українці відпочиватимуть три вихідних поспіль – з 24 по 26 серпня.

Таким чином у серпні буде:

  • 22 робочі дні
  • 9 офіційних вихідних
  • 24 серпня – День незалежності України (святковий вихідний)

Читайте: На українців чекає тиждень вихідних влітку

До слова, володарі двох статуеток Grammy і найкраща група Британії, за версією Brit Awards 2018 – Gorillaz виступить на фестивалі UPark 25 липня.

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