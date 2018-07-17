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Гороскоп на сьогодні, 17 липня

Сьогоднішній день сприяє творчим справам.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Цей день підійде для благодійності і дій, спрямованих на кар’єрне зростання. Тактовність і дипломатія стануть вельми доречними.

Сьогодні краще не закінчувати справи і не підводити підсумки. Гарний час для вирішення питань, що стосуються будинку, будівництва, поліпшення своїх житлових умов.

У цей день несприятливо брати або давати гроші в борг.

Читайте: Чого бояться знаки зодіаку – головні фобії

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.

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