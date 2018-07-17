Оновлення Skype – в месенджер додадуть популярну функцію

До кінця року Skype має отримати функцію запису дзвінків.

Розробники месенджера Skype розповіли про функції, що з’являться до кінця року, серед яких й можливість запису дзвінків, повідомляється у блозі Skype.

Записи зберігатимуться у хмарі, тому доступ до них можна буде отримати з будь-якого пристрою.

– Запис дзвінків повністю хмарний, і як тільки ви починаєте запис, кожен в розмові повідомляється про те, що дзвінок записується, тому сюрпризів немає. Запис дзвінків об’єднує відео кожного користувача, а також будь-які екрани, які використовуються під час розмови, – йдеться у повідомленні.

Також розробники обіцяють додати у Skype зашифровані дзвінки та можливість відправлення текстових повідомлень та файлів з використанням протоколу Signal Protocol. Повідомлення і сповіщення в цих бесідах будуть приховані у списку чатів.

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