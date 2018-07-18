Гороскоп на сьогодні, 18 липня

В цілому день сприятливий для більшості справ. Добре піде навчання й вивчення чогось нового.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Якщо є бажання почати вивчати іноземні мови, то сьогодні — дуже сприятливий день для цього.

Ручна праця в будь-якій формі і заняття ручною творчістю, особливо ремісництвом (кераміка, виготовлення ювелірних виробів), сьогодні можуть легко вдаватися і принести приємні результати.

Вдалий час для зустрічі з друзями. Показано гумор і сміх.

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День підходить для масажу, будь-яких доглядових процедур в салоні або вдома — не тільки для тіла, але і для душі.

Слова матимуть особливу силу в другій половині дня, бажано бути уважними у мовленні.

Сприятливо: надягання нової одягу та прикрас, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2018 рокудля представників всіх знаків зодіаку.