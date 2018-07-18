PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 18 липня/

Гороскоп на сьогодні, 18 липня

В цілому день сприятливий для більшості справ. Добре піде навчання й вивчення чогось нового.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Якщо є бажання почати вивчати іноземні мови, то сьогодні — дуже сприятливий день для цього.

Ручна праця в будь-якій формі і заняття ручною творчістю, особливо ремісництвом (кераміка, виготовлення ювелірних виробів), сьогодні можуть легко вдаватися і принести приємні результати.

Вдалий час для зустрічі з друзями. Показано гумор і сміх.

Читайте: Чого бояться знаки зодіаку – головні фобії

День підходить для масажу, будь-яких доглядових процедур в салоні або вдома — не тільки для тіла, але і для душі.

Слова матимуть особливу силу в другій половині дня, бажано бути уважними у мовленні.

Сприятливо: надягання нової одягу та прикрас, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2018 рокудля представників всіх знаків зодіаку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка