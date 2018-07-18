Одяг через інтернет: як підібрати розмір і не бути обманутим

Як обрати одяг і розмір в інтернет-магазині – корисні поради від Фактів ICTV.
Як замовити одяг через інтернет, якщо всюди панує суцільний обман? Питання краще ставити: де замовити одяг в інтернеті. Обманюють не скрізь, а для того, щоб не потрапити на шахраїв, потрібно бути уважним, скрупульозним і, звичайно ж, прочитати наш матеріал, у якому ми розглянемо:
- Чому люди обирають інтернет-магазини;
- Як обрати інтернет-магазин;
- Як не потрапити на шахраїв;
- Як зробити замір і визначити свій розмір;
Хоча більшість з нас люблять фізичну присутність у магазині, помацати речі, набрати оберемок і провести півгодини у примірочній, багато шоперів вже давно перейшли у режим онлайн.
По-перше, це економія грошей. В інтернет-магазинах ціни відчутно нижчі, ніж у звичайних торгових центрах.
Адже інтернет-магазину не потрібно орендувати дорогу площу для торгового залу, витрачатися на його обробку і утримувати штат продавців-консультантів.
Тому, у багатьох інтернет-магазинах є можливість досить часто влаштовувати розпродажі і тішити покупців вражаючими знижками.
По-друге, економія часу. Не у всіх є можливість проводити довгі години у магазинах, вишукуючи потрібну річ.
А замовити одяг в Інтернеті можна у будь-який зручний для вас час – вдень, вночі, у коротку обідню перерву тощо.
При цьому немає необхідності нікуди їхати і виділяти спеціальний час для шопінгу. Можливість оновити гардероб, не встаючи з дивана, приваблює багатьох.
По-третє, асортимент. Сьогодні на просторах інтернету можна знайти що завгодно, на будь-який розмір, смак і гаманець.
Це особливо важливо для жителів невеликих міст, де в магазинах висять однотипні речі сумнівної якості, а також для власників нестандартних фігур.
Більшість магазинів закуповує лише середні розміри, оскільки їх розбирають краще. А що робити тим, хто носить розмір XXL або XS?
Правильно, включати комп’ютер і здійснювати покупки в інтернеті.
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Крім цього, інтернет повністю стирає кордони і відстані: уточнивши особливі умови доставки товару, ви можете вільно здійснювати покупки в магазинах кожної з країн світу.
Однак у такого шопінгу є і свої недоліки. Як їх обійти стороною, ми обговоримо нижче.
Як не потрапити на гачок шахраїв
Для того, щоб обрати інтернет-магазин і зрозуміти, де варто замовляти одяг, а які сайти краще уникати, ретельно перевіряйте наступні пункти:
Контактні дані
Хорошим способом підстраховки буде здійснення першого замовлення у телефонному режимі у вказаний на сайті робочий час.
При чому не завжди буде вказано стаціонарний номер телефону, що цілком нормально.
Тут головне – перевірити можливість оформлення замовлення у телефонному режимі, і реактивність оператора.
Опис доставки, оплати, обміну і повернення
Вважається, що це один з найбільш важливих показників інтернет-магазину.
Сумлінні керівники дбають про наявність докладного опису. Ще одна хороша ознака солідності магазину – можливість кур’єрської доставки по місту, де розташований магазин.
Грамотні тексти
Одна справа, коли помилка зустрічається у довгому описі лише раз чи два – це звичайний людський фактор, і зовсім інша, коли великі помилки видно неозброєним оком на головній сторінці в меню або статтях – це ознака поганого магазину.
Ціни
Занадто низька ціна може свідчити про шахрайство, оскільки інтернет-магазини можуть дозволити собі встановити більш низьку ціну ніж у звичайному магазині, але у них теж є певні витрати на рекламу, зарплату, утримання приміщень.
Тематика
Більшість серйозних інтернет-магазинів займається продажем товарів конкретної спеціалізації.
Але це не означає, що всі, хто займається продажем в різних напрямках, – шахраї, у будь-якому випадку такі інтернет-магазини вже отримали визнання.
Коментарі
Читайте коментарі краще не на сайті інтернет-магазину, а у соціальних мережах, форумах.
На своїй сторінці магазин може видаляти гнівні коментарі та ставити ті, які йому вигідні.
Як обрати одяг в інтернет-магазині
Щоб дізнатися, який розмір одягу вам потрібен, у першу чергу визначте обхват грудей і стегон.
Український розмір – це, як правило, напівобхват грудей для піджаків, светрів та блуз і напівобхват стегон – для штанів і спідниць.
Вимірювати обсяги потрібно у тонкій нижній білизні.
Встаньте прямо, розслабтеся, не намагайтеся випрямити спину і до межі втягнути живіт. Адже вам потрібно знати свої справжні розміри, а не ті, про які ви мрієте.
Вимірюючи себе, стежте, щоб сантиметр проходив точками грудей і сідниць, які найбільше виступають, а стрічка не провисала і не врізалася в тіло, інакше ви замовлятимете одяг на розмір більше або менше.
І пам’ятайте, що вимірювати себе потрібно регулярно, адже ми часто набираємо або скидаємо вагу, навіть не помічаючи цього.
З’ясувавши свої українські розміри, буде нескладно визначити американські і європейські за стандартизованою таблицею відповідності розмірів.
А для того, щоб обирати речі хорошої якості, обов’язково читайте коментарі тих, хто їх вже придбав. Не бійтесь ставити питання.
Нагадаємо, як купувати корисне і не витрачати зайве.
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