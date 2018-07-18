Одяг через інтернет: як підібрати розмір і не бути обманутим

Як обрати одяг і розмір в інтернет-магазині – корисні поради від Фактів ICTV.

Як замовити одяг через інтернет, якщо всюди панує суцільний обман? Питання краще ставити: де замовити одяг в інтернеті. Обманюють не скрізь, а для того, щоб не потрапити на шахраїв, потрібно бути уважним, скрупульозним і, звичайно ж, прочитати наш матеріал, у якому ми розглянемо:

Чому люди обирають інтернет-магазини;

Як обрати інтернет-магазин;

Як не потрапити на шахраїв;

Як зробити замір і визначити свій розмір;

Хоча більшість з нас люблять фізичну присутність у магазині, помацати речі, набрати оберемок і провести півгодини у примірочній, багато шоперів вже давно перейшли у режим онлайн.

По-перше, це економія грошей. В інтернет-магазинах ціни відчутно нижчі, ніж у звичайних торгових центрах.

Адже інтернет-магазину не потрібно орендувати дорогу площу для торгового залу, витрачатися на його обробку і утримувати штат продавців-консультантів.

Тому, у багатьох інтернет-магазинах є можливість досить часто влаштовувати розпродажі і тішити покупців вражаючими знижками.

По-друге, економія часу. Не у всіх є можливість проводити довгі години у магазинах, вишукуючи потрібну річ.

А замовити одяг в Інтернеті можна у будь-який зручний для вас час – вдень, вночі, у коротку обідню перерву тощо.

При цьому немає необхідності нікуди їхати і виділяти спеціальний час для шопінгу. Можливість оновити гардероб, не встаючи з дивана, приваблює багатьох.

По-третє, асортимент. Сьогодні на просторах інтернету можна знайти що завгодно, на будь-який розмір, смак і гаманець.

Це особливо важливо для жителів невеликих міст, де в магазинах висять однотипні речі сумнівної якості, а також для власників нестандартних фігур.

Більшість магазинів закуповує лише середні розміри, оскільки їх розбирають краще. А що робити тим, хто носить розмір XXL або XS?

Правильно, включати комп’ютер і здійснювати покупки в інтернеті.

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Крім цього, інтернет повністю стирає кордони і відстані: уточнивши особливі умови доставки товару, ви можете вільно здійснювати покупки в магазинах кожної з країн світу.

Однак у такого шопінгу є і свої недоліки. Як їх обійти стороною, ми обговоримо нижче.

Як не потрапити на гачок шахраїв

Для того, щоб обрати інтернет-магазин і зрозуміти, де варто замовляти одяг, а які сайти краще уникати, ретельно перевіряйте наступні пункти:

Контактні дані

Хорошим способом підстраховки буде здійснення першого замовлення у телефонному режимі у вказаний на сайті робочий час.

При чому не завжди буде вказано стаціонарний номер телефону, що цілком нормально.

Тут головне – перевірити можливість оформлення замовлення у телефонному режимі, і реактивність оператора.

Опис доставки, оплати, обміну і повернення

Вважається, що це один з найбільш важливих показників інтернет-магазину.

Сумлінні керівники дбають про наявність докладного опису. Ще одна хороша ознака солідності магазину – можливість кур’єрської доставки по місту, де розташований магазин.

Грамотні тексти

Одна справа, коли помилка зустрічається у довгому описі лише раз чи два – це звичайний людський фактор, і зовсім інша, коли великі помилки видно неозброєним оком на головній сторінці в меню або статтях – це ознака поганого магазину.

Ціни

Занадто низька ціна може свідчити про шахрайство, оскільки інтернет-магазини можуть дозволити собі встановити більш низьку ціну ніж у звичайному магазині, але у них теж є певні витрати на рекламу, зарплату, утримання приміщень.

Тематика

Більшість серйозних інтернет-магазинів займається продажем товарів конкретної спеціалізації.

Але це не означає, що всі, хто займається продажем в різних напрямках, – шахраї, у будь-якому випадку такі інтернет-магазини вже отримали визнання.

Коментарі

Читайте коментарі краще не на сайті інтернет-магазину, а у соціальних мережах, форумах.

На своїй сторінці магазин може видаляти гнівні коментарі та ставити ті, які йому вигідні.

Як обрати одяг в інтернет-магазині

Щоб дізнатися, який розмір одягу вам потрібен, у першу чергу визначте обхват грудей і стегон.

Український розмір – це, як правило, напівобхват грудей для піджаків, светрів та блуз і напівобхват стегон – для штанів і спідниць.

Вимірювати обсяги потрібно у тонкій нижній білизні.

Встаньте прямо, розслабтеся, не намагайтеся випрямити спину і до межі втягнути живіт. Адже вам потрібно знати свої справжні розміри, а не ті, про які ви мрієте.

Вимірюючи себе, стежте, щоб сантиметр проходив точками грудей і сідниць, які найбільше виступають, а стрічка не провисала і не врізалася в тіло, інакше ви замовлятимете одяг на розмір більше або менше.

І пам’ятайте, що вимірювати себе потрібно регулярно, адже ми часто набираємо або скидаємо вагу, навіть не помічаючи цього.

З’ясувавши свої українські розміри, буде нескладно визначити американські і європейські за стандартизованою таблицею відповідності розмірів.

А для того, щоб обирати речі хорошої якості, обов’язково читайте коментарі тих, хто їх вже придбав. Не бійтесь ставити питання.

Нагадаємо, як купувати корисне і не витрачати зайве.

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