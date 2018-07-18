Українці в Австралії: як живуть та скільки витрачають

Українка, яка емігрувала в Австралію, розповіла, як там живеться, скільки грошей витрачає на продукти та чому обрала таку далеку країну.

Так, українка Аліна мріяла жити в Америці, але доля її занесла в Австралію.

Туди поїхала на студентське стажування, але їй запропонували хорошу роботу, а потім дали посвідку на постійне проживання і підвищення.

– За електроенергію ми платимо приблизно 120 доларів, за Інтернет – 75 доларів, за воду – приблизно 30 доларів, за телефон – приблизно 40 доларів на місяць. Ось, здавалося б, зарплати тут непогані, але якщо все підсумувати, то життя в Австралії виходить дуже дорогим, – розповідає Аліна.

На продукти Аліна теж витрачає немало – близько тисячі австралійських доларів на місяць, у гривнях це майже 20 тисяч.

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Яловичину у місцевих супермаркетах можна знайти за 29 доларів за кілограм, курку – за 3, 5 долари за кілограм, ну і, звісно, без м’яса кенгуру в австралійських супермаркетах не обійшлося.

М’ясо цієї тваринки вважається найкориснішим і, відповідно, найдорожчим. До речі якість продуктів в Австралії визначається за спеціальним рейтингом, який позначають кількістю зірочок.

– В Австралії дуже популярні, на диво, котлети по-київськи. Їх можна знайти в будь-якому супермаркеті, – каже Аліна.

У цій країні зручно купувати алкоголь. Магазини з різними напоями є на кожному кроці, і деякі з них працюють так, що навіть з машини не треба виходити, щоб щось купити.

Та не всі погані звички шануються в країні. Пачка цигарок тут коштує від 28 до 30 доларів.

Детальніше дивіться у сюжеті Ранку у Великому Місті:

Нагадаємо, як студентка 4 місяці подорожувала Азією.