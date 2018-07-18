Відпочинок у Грибівці 2018: огляд житла, пляжів і розваг

Грибівка вважається одним з недорогих курортів для відпочинку з дітьми. Факти ICTV пропонують варіант відпустки в Україні.

Грибівка – популярний курорт на березі Чорного моря. Він розташований за 30 км від Одеси і за 15 км від Чорноморська (Іллічівськ).

Географічно Грибівка розташована під Одесою, але вартість проживання на базах відпочинку в середньому нижча, ніж в Одесі.

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П’ятикілометрова екологічно чиста зона узбережжя приваблює тисячі відпочивальників і набирає популярність з кожним роком. Численні бази відпочинку, пансіонати і готелі розташовані просто біля моря з виходом на довгі і широкі пляжі.

У Грибівці в морі пологе дно, тут зручно відпочивати з дітьми. Багато баз відпочинку мають дитячі майданчики просто на пляжі.

Як дістатися

Від Києва до Грибівки 519 км.

Потяг

Якщо ви вирішите їхати на поїзді, тоді необхідно купувати квитки до Одеси (ціна з Києва – від 138 грн). Там від вокзалу трохи пройти до автовокзалу Привоз і сісти на маршрутку до Грибівки. Ціна квитка – близько 35 гривень (їхати 1,5 години).

Автобус

Прямий автобус з Києва до Грибівки коштуватиме від 350 гривень (час у дорозі – 7 годин).

Де жити

Найдешевше житло коштує від 100 гривень з людини в добу, проте це буде номер без зручностей, а номер зі зручностями обійдеться від 300 гривень на добу з людини. Найкращі номери коштують 900-1200 гривень на добу з людини.

Готелі

Софія

На території є загальна кухня, де можна готувати їжу (плита, електрочайник, мікрохвильова піч), загальний санвузол душ, умивальник, туалет.

Є альтанка, мангал, дитячий майданчик, парковка, Wі-Fі.

Харчування тут не передбачено.

Вартість проживання в двомісному номері в літні місяці – 850 гривень на добу. Ціна вказана за номер.

Richard

Це пляжний готель.

Тут є власний пляж, великий літній майданчик ресторану з альтанками на пляжі, дитячий майданчик з тенісним столом, анімація для дітей і жива музика в ресторані готелю.

Вартість проживання в стандартному двомісному номері – від 1300 гривень. Ціна вказана за номер. Також у цю вартість входить сніданок.

Югами

Новий готель з усіма зручностями, побудований в сучасному стилі.

У всіх номерах є містка туалетна кімната з окремим душовим відсіком і постійною подачею холодної і гарячої води. Всі номери мають власну лоджію або балкон.

Вартість двомісного номера у липні-серпні – 1200 гривень.

Бази відпочинку

Лагуна

На базі є кухня для індивідуального приготування їжі.

На території знаходиться волейбольний майданчик, парковка для автомобілів.

Вартість проживання в літні місяці варіюється від 200 гривень до 250 гривень (без зручностей) та 450-600 гривень (зі зручностями).

Бригантина

Тут є дитячий майданчик, а також є: майданчик для ручного м’яча і міні-футболу, кінозал, тенісний павільйон, бібліотека, кафе.

Проживання коштуватиме від 160 гривень. Ціна вказана за людину на добу.

Політ

База знаходиться на березі моря.

Для бажаючих самостійно харчуватися є окреме приміщення з газовою плитою.

На базі є парковка. Зручності знаходяться на вулиці. У номері є тільки умивальник.

Вартість проживання в літні місяці – 100 гривень з людини в добу.

Луч

База відпочинку на березі моря, на першій лінії, з широким піщаним пологим пляжем.

Є своя парковка. Можливе самостійне приготування їжі.

Проживання в номері зі зручностями коштуватиме від 650 гривень. Без зручностей – від 300 гривень. Ціна вказана за номер.

Пляжі у Грибівці

Пляжі у Грибівці довгі і широкі, а пісок – дрібний і чистий. Його очищають і просіюють механізованим способом, що робить відпочинок максимально комфортним і безпечним.















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Розваги у Грибівці

На території курорту розташований невеликий луна-парк. Також у Грибівці діють водні гірки та атракціони. Але переважно сюди приїжджають виключно за морем. Якщо ж необхідно більше розваг, ніж сонце і пляж, тоді необхідно їхати в Одесу. За 35 гривень і 1,5 години вас довезуть до столиці ресторанів, дельфінаріїв і аквапарків.

Луна-парк

Тут можна ненадовго розважити дітей різними гойдалками і каруселями. Вхід на територію парку безкоштовний. Оплата тільки при покупці квитка на атракціон.

Ціни на продукти в Грибівці

У Грибівці немає мережевих магазинів, тому їжу необхідно купувати на ринках. У літній період продавці завищують ціни на 10-30%.

Нагадаємо, Факти ICTV допомагають зібрати необхідні речі для відпочинку за кордоном, на морі, в горах або вдома. Ми вивчили модні тенденції, дізналися багато про практичне використання різних речей, а також порівняли ціни в популярних онлайн-магазинах.