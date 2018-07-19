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Гороскоп на сьогодні, 19 липня

День підходить для більшості творчих справ.

Гороскоп

Сьогодні бажання виблискувати можна втілювати повною мірою, доречно проявляти артистизм і власну чарівність. Естетичність форм буде оцінена, пише АSTRO.EXPERT.

Хороший день для того, щоб приділити увагу створенню затишної атмосфери в будинку – як на фізичному, так і на емоційному рівні.

У цьому сенсі підходить будь-яка діяльність – вивчення сайтів із дизайну інтер’єрів, покупки товарів для дому, реалізація всередині житла якихось планів, проектування ландшафтного дизайну.

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Сьогодні можна спробувати зробити щось вперше, виключивши при цьому будь-які розгляди та спроби розслідувань – пошуки першопричин не дадуть результату.

Несприятливо: підстригання нігтів.

Сприятливо: надягання нового одягу та прикрас, стрижка волосся.

Ми також публікували гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку з 16 по 22 липня 2018 року.

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