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Ватикан змінив традиції щодо невинності жінок

Ватикан дозволив дівчатам, які вирішили присвятити своє життя служінню Ісусу Христу, не зберігати невинність.

Про це йдеться в документі, який опублікований на сайті Ватикану.

– Заклик дати клятву у невинній, подружній та плідній любові до Христа не зводиться до символу фізичної невинності, – йдеться в документі.

Відтепер жіноча невинність не є необхідною умовою для обряду посвячення.

Нові правила, таким чином, зможуть закликати до служіння релігії жінок, які вже були у сексуальних стосунках з чоловіком, і також овдовілих.

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До слова, у світі налічується приблизно 5000 “наречених Христа” – світських жінок, які не вступають в орден черниць, однак присвячують життя служінню Ісусу.

Нагадаємо, глава УГКЦ зустрівся з Папою Франциском у Ватикані.

ФотоNils/Unsplash

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