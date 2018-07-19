Ватикан змінив традиції щодо невинності жінок

Ватикан дозволив дівчатам, які вирішили присвятити своє життя служінню Ісусу Христу, не зберігати невинність.
Про це йдеться в документі, який опублікований на сайті Ватикану.
– Заклик дати клятву у невинній, подружній та плідній любові до Христа не зводиться до символу фізичної невинності, – йдеться в документі.
Відтепер жіноча невинність не є необхідною умовою для обряду посвячення.
Нові правила, таким чином, зможуть закликати до служіння релігії жінок, які вже були у сексуальних стосунках з чоловіком, і також овдовілих.
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До слова, у світі налічується приблизно 5000 “наречених Христа” – світських жінок, які не вступають в орден черниць, однак присвячують життя служінню Ісусу.
Нагадаємо, глава УГКЦ зустрівся з Папою Франциском у Ватикані.