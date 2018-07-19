Видаляють пухлини очей та мозку: як роботи-медики роблять операції

Медичні роботи проводять операції в Греції, Великобританії, Ізраїлі, Німеччині, США та інших розвинених країнах, а ось в Україні жодного немає.

Приватна клініка в Греції. Навколо лікарі, медсестри та пацієнти – це типова картина для операційної, але ось тут відбувається дещо незвичне, роботи роблять операції.

Лікар сидить босоніж – натискає на спеціальні педалі і важелі.

Робота називають Да Вінчі. Його щупальці занурені до організму пацієнта. Окрім усіх необхідних хірургічних інструментів на кінцівках вмонтовані мікроскопічні відеокамери.

Все демонструється на моніторі, щоб асистенти хірурга теж стежили за операцією і у разі необхідності могли втрутитися.

Хірург Васіліс Пулакіс каже, що робот допомагає уникнути зайвої втрати крові та великих розрізів, а це означає, що буде набагато швидша реабілітація після операції.

Лікарі готуються до іншої операції. На моніторі розглядають колінний суглоб пацієнта, який потребує хірургічного втручання, і визначають, що саме будуть робити.

Згодом хірурги роблять розрізи, під’єднують спеціальний пристрій і на моніторі з’являється 3Д модель коліна. Лікарі перевіряють реакцію пацієнта.

А потім робот замінює імплантат суглобу і починає видаляти пошкоджені частини. Немов полірує шліфувальною машинкою. Міліметр за міліметром.

Робот сигналізує, що коліно вже функціонує правильно і виводить на монітор його ЗД модель.

Надсучасні технології використовують не тільки під час операцій, а й під час діагностики пухлин. Лікар-онколог Танасіс Дімопулус показує спеціальну кімнату, де можуть сканувати усі внутрішні органи людини.

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Тут розробляються і варіанти лікування. Усе максимально комп’ютеризовано.

Але якщо операція на головному мозку необхідна –є роботи, які допоможуть це зробити.

Операції на головному мозку допомагає робити робот на ім’я Роса. Точність рухів запрограмована комп’ютером. Тому практично повністю виключаються помилки пов’язані з людським фактором.

А в британській клініці вперше робот проводить операцію на очах. Після багатьох років експериментів – вперше він працює з живою людиною.

А ще у роботів немає поганого настрою і вони готові працювати цілодобово, жартують лікарі, на відміну від людей.

Медичні роботи проводять операції в Греції, Великобританії, Ізраїлі, Німеччині, США та інших розвинених країнах, а ось в Україні жодного немає.

Таке обладнання коштує мільйони доларів, а лікування десятки тисяч. Тому ані державні, ані приватні клініки поки не можуть дозволити собі такі технології.

У нас операції хірурги роблять, як і раніше вручну.

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