5 найвідоміших технофестів в Україні та світі

П’ять популярних науково-технічних фестивалів з усього світу, які не поступляться найдрайвовішим виступам зірок шоу-бізнесу.

Поки Київ відходить від Atlas Weekend, тихенько наспівуючи Мені не все одно, саме час продовжити фестивальну тему.

Пропонуємо добірку найкрутіших науково-технічних фестів з усього світу, які за популярністю не поступляться найдрайвовішим виступам зірок шоу-бізнесу.

До слова, Україні теж є чим здивувати.

Hannover Messe

Одна з найбільших міжнародних виставок промислових технологій, яка проходить у німецькому Ганновері з 1947 року.

На виставці в 2009 році Німецька компанія Festo продемонструвала автономних біонічних роботів-пінгвінів. Одні вміють – плавати, а інші – літати.

За неофіційними даними, саме компанія Festo стала конструктором птахоподібних дронів, що їх широко використовують спецслужби США.

У 2016 році був представлений робот – піаніст Teotronico, створений італійським дослідником Matteo Suzzi.

У робота 19 пальців, які дозволяють грати швидше за людей. І не дарма, адже технології призначені не для змагання з людьми, а для допомоги. Саме це і є ключовою ідеєю Hannover Messe.

Відвідати наступну техновиставку можна з 1 по 5 квітня 2019.

World Science Festival

Лабораторії прямо на вулицях, у парках і музеях, наукові дискусії, інтерактивні дослідження та перформанси – ось що відбувається з Нью-Йорком під час всесвітнього фестивалю науки.

У рамках World Science Festival на Манхеттені перехожі бачили 12-тонний акваріум. Експонат Ноloscenes – серйозний меседж про зміни клімату.

Публикация от Marciel Greene (@marcielirene) 31 Май 2017 в 8:28 PDT

У величезний акваріум, заповнений водою, занурюється артист, і займається повсякденними домашніми справами.

Особливу динаміку надає та обставина, що вода в акваріумі рухається і поступово то спорожняєте акваріум, то знову наповнює його.

Ноloscenes – це метафора, яка відображає наслідки від повені до глобального потепління. Чим будуть дивувати далі, дізнаємося у травні 2019.

Interpipe TechFest

Головне інженерне шоу України та найбільша техноподія Східної Європи пройде 15-16 вересня у Дніпрі.

Interpipe TechFest – це єдине місце в нашій країні, де можна своїми руками помацати обладнання космічної ракети та авіаційні двигуни.

З новинок у 2017 році була представлена ​​масштабна зона LEGO. Відвідувачі взяли участь у будівництві легендарних об’єктів кіноепопеї Зоряні війни – Зірки Смерті, R2D2, імперського штурмовика та корабля повстанців X-WING.

Вперше в рамках Interpipe TechFest 2018 відбудеться виставка-презентація науково-популярних книг Dnepr Book Show, а фанати Lego зберуть відразу кілька легендарних об’єктів – Hogwarts Land і героїв Marvel – Капітана Америку та Залізну людину.

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CES

Зізнаємося, тут ми трохи зшахраювали. Consumer Electronics Show – це не фестиваль, а технологічна виставка.

CES-2018-головний захід, на якому великі компанії і маловідомі стартапи показують нові продукти й прототипи.

Підвищений інтерес викликав робот Софія від компанії Hanson Robotics. Софія може підтримувати нескладні бесіди з людьми, а на її обличчі відбивається до 60 різних емоцій.

У минулому році Софія отримала підданство Саудівської Аравії і стала першим у світі роботом із паспортом.

Цього року робот отримала чергове покращення – пару механічних ніг. Інженери навчили її не тільки ходити, але й танцювати.

На виставці робота побачили майже 200 тис. людей. І ми впевнені, 8-11 січня відвідувачів CES буде ще більше.

Geek Picnic

Бої роботів і лекції вчених-футурологів на свіжому повітрі. Саме так виглядає найбільший російський фестиваль, присвячений творчості та технологіям.

Нещодавно центральною подією Geek Picnica став з’їзд людей, що модифікували своє тіло біонічними протезами.

Серед них були активіст Ніл Харбіссон, перша людина зі штучним зором Дженс Науманн, барабанщикі з роботизованою рукою Джейсон Барнс.

У 2017 році найгучнішою подією пікніка став приїзд Річарда Докінза. Автора терміна мем і книги Бог як ілюзія.

Цього року фест проведуть відразу в трьох містах: 11-12 серпня у Москві, 18-19 серпня у Санкт-Петербурзі та 15-16 вересня у Краснодарі.

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