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Гороскоп на сьогодні, 20 липня

Починаючи з 10.50, день несприятливий для більшості важливих і значимих справ.

Гороскоп

Можливі емоційні сплески. Заняття творчістю допоможуть прожити день спокійно, пише АSTRO.EXPERT.

Слушна нагода для фізичних навантажень, можна проводити земельні роботи на ділянці.

Вельми сприятливо займатися очисними процедурами у будь-якому плані – наприклад, знайти речі з вичерпаним терміном придатності та позбутися їх.

Бажано присвятити час як роботи, так і сім’ї. Увечері хороша тепла ванна і масляний масаж для гармонізації.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, підстригання нігтів, брати і давати гроші у борг теж небажано.

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До речі, раніше ми публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на липень 2018.

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