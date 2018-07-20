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Коли буде найближче місячне затемнення – дата

Найближче місячне затемнення відбудеться 27 липня 2018 року.

Місячне затемнення

Найближче місячне затемнення очікується 27 липня 2018 року, яке стане першим центральним місячним затемненням з 15 червня 2011 року.

Також воно стане найдовшим місячним затемненням у XXI сторіччі, оскільки відбудеться близько апогею. Його тривалість складе приблизно 103 хвилини.

Повністю побачити затемнення зможуть жителі Східної Африки, Центральної і Південної Азії, а також Антарктиди. Жителі Південної Америки, Західної Африки та Європи побачать затемнення при сході Місяця.

А в Східній Азії та Австралії його можна буде спостерігати під час заходу Місяця.

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Під час затемнення тінь Землі закриє частину Місяця, від чого супутник набуде темно-червоного або темно-коричневого відтінку (в залежності від атмосферних умов).

До слова, американська компанія Blue Origin заявила, що люди почнуть колонізацію Місяця у 2023 році.

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