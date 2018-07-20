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Ведуча ICTV показала, як накачати ноги за допомогою 1 вправи

Накачати ноги, не виходячи з дому, реально за допомогою однієї вправи.

зорий

Про це розповіла ведуча Ранку у Великому Місті Юля Зорій в рамках проекту Зорій качає.

Ведуча вирішила спробувати вправи, які блогери радять для того, щоб накачати ноги.

Для першої вправи необхідно взяти стілець зі спинкою. Залазимо на стілець однією ногою, а другу піднімаємо в позі “ластівки”. Після цього опускаємося на підлогу.

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За словами Зорій, ця вправа не працює. Вона може допомогти накачати тільки сідниці.

Для другої вправи необхідно лягти на бік і піднімати перпендикулярно ногу.

Саме ця вправа зможе допомогти накачати всю ногу, а не тільки сідниці, як у попередня.

Раніше Зорій показала вражаючий результат схуднення на 10 кг.

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