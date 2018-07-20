Як накопичити на велику покупку

Іноді накопичити на таку бажану покупку не так вже й просто, адже спокуса купити маленьку дрібничку або перекусити по дорозі завжди присутня у людей.

Факти ICTV зібрали для вас кілька порад, які допоможуть накопичити на бажану покупку.

Відмовляємося від дрібничок

У будь-якої людини є звичка витрачати гроші на дрібнички або речі, які їй не дуже потрібні. Це тільки здається, що зайва 20-ка погоди не зробить, але насправді за місяць таких витрат може накопичитися пристойна сума.

Щоб заощадити гроші на велику покупку, спробуйте відмовитися від непотрібних вам речей. Наприклад, не купуйте в магазині продукти по акції, які вам зараз не потрібні, навіть якщо ціна дуже приваблива. А при поході в бар або ресторан постарайтеся встановити для себе суму, за межі якої виходити не можна. Або ж просто не беріть з собою більше грошей, ніж готові витратити в закладі.

Також обмірковуйте кожну річ, яку купуєте. Так, іноді спокуса взяти одяг або книгу за хорошою знижкою дуже велика, але в такому випадку думайте, чи знадобитися вона вам в найближчому майбутньому або просто буде “забивати шафу”. Наприклад, якщо у вас вже є 5 книг, які ви збираєтеся прочитати в найближчому майбутньому, то чи потрібна вам ще одна? Скоріш за все, ні.

Розподіліть бюджет

Спробуйте не просто витрачати зароблені гроші, а чітко розподілити, яку суму і на що ви готові витратити щомісяця. І це не повинні бути тільки їжа, комуналка і бар. Постарайтеся чітко розбити для себе зарплату, відштовхуючись від вільного часу і захоплень.

Звичайно, це не означає, що якщо закінчилися гроші на їжу, а до зарплати ще тиждень, то потрібно голодувати. Віднімайте їх з коштів на інші заняття, але намагайтеся в майбутньому вкладатися в заплановану суму або перегляньте бюджет.

Як правило, до кінця місяця люди не встигають витрачати всі гроші на заплановане дозвілля і речі. Гроші, що залишилися, можете або переносити на наступний місяць при плануванні або відкладати на покупку.

Відкладайте одразу

Якщо ж сили волі не витрачати гроші в рамках бюджету у вас немає, то спробуйте відразу їх відкладати. І не просто говоріть собі, що ця тисяча піде на бажану покупку, а якось “позначайте” її. Наприклад, можете відкладати гроші в окремий конверт, на якому буде попередження про те, що тут лежать кошти на спеціальну покупку.

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Якщо ж і тут сила волі вас підвела, то переводьте ці гроші на банківський рахунок, яким ви зазвичай не користуєтеся.

Рекомендується відкладати не менше 10% від зарплати за раз. Можна взяти відсоток і більше, але у вас повинно залишитися досить грошей, щоб нормально прожити місяць.

Займаємося самокредитуванням

Зараз пропонується безліч кредитів, які обіцяють покупку під низький відсоток, але це все одно вийде дорожче, ніж робити покупку одразу.

При бажанні купити щось розділіть потрібну вам суму на кілька платежів, які готові здійснювати протягом певної кількості часу. Щомісяця “виплачуйте” цю суму як ніби ви взяли кредит на бажану покупку.

Якщо ви навчитеся відмовлятися від певної суми щомісяця, то зможете без проблем накопичити на потрібну вам річ ​​в запланований термін.

Відкладайте купюри

Цікавим способом накопичення грошей є відкладання окремих купюр. Наприклад, ви обираєте 10 гривень. Кожен раз, коли отримуєте цю купюру, вона повинна йти в спеціальний “банк”.

Хоча і здається, що такий метод не допоможе накопичити на покупку, бували випадки, коли люди збирали навіть більше, ніж потрібно і радували себе додатковими товарами.

Який би спосіб накопичення грошей вам не сподобався, завжди варто пам’ятати дві речі. По-перше, ви не зможете накопичити гроші, якщо не будете контролювати себе і свої бажання. Жоден спосіб не допоможе, якщо кожен раз зі “скарбнички” вийматимуться гроші на привабливу дрібничку.

По-друге, не потрібно ставити покупку вище щоденних потреб. Звичайно, добре, що у вас є певна мета, але їсти неякісну їжу або відмовляти собі у дійсно необхідних речах заради того, щоб накопичити на місяць-другий швидше, не варто.

До слова, Факти ICTV писали про те, як накопичити гроші на відпустку.