Якого кольору кола? Нова оптична ілюзія в мережі

У мережі з’явилася нова оптична ілюзія з “різнокольоровими” колами, які насправді одного кольору.
Картинку з колами опублікував професор Техаського Університету Девід Новік у Twitter.
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Ця картинка називається ілюзією Манкера, вона виникає завдяки горизонтальним різнобарвним лініям.
До слова, розробник Пітер Норрбі створив новий додаток для iPhone X, який дозволяє добитися ефекту незвичайної оптичної ілюзії за допомогою технології додаткової реальності.
Фото: Twitter.
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