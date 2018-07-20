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Якого кольору кола? Нова оптична ілюзія в мережі

У мережі з’явилася нова оптична ілюзія з “різнокольоровими” колами, які насправді одного кольору.

оптическая иллюзия

Картинку з колами опублікував професор Техаського Університету Девід Новік у Twitter.

Читайте: Дівчина з аномально тонкими ногами – правда чи оптична ілюзія

Ця картинка називається ілюзією Манкера, вона виникає завдяки горизонтальним різнобарвним лініям.

До слова, розробник Пітер Норрбі створив новий додаток для iPhone X, який дозволяє добитися ефекту незвичайної оптичної ілюзії за допомогою технології додаткової реальності.

Фото: Twitter.

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