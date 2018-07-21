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Маленька Рапунцель: 6-місячна дівчинка підкорила Instagram аномально довгим волоссям

Шестимісячна мешканка Японії Чанко підкорила інтернет незвично густим і довгим волоссям.

Фотографії дівчинки публікують в Instagram її батьки.

Дівчинка вже народилася з густим чорним волоссям на голові. Але ріст волосся на цьому не зупинився. Зараз дівчинка, якій щойно виповнилося півроку, підкорює пишною шевелюрою.

Батьки створили сторіночку в Instagram, де публікують фото дочки. Аккаунт називається Baby Chanko – на честь дитини, і вже набрав майже 50 тисяч підписантів, а кожне фото набирає десятки тисяч лайків.

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Маленька Рапунцель: 6-місячна дівчинка підкорила Instagram аномально довгим волоссям / 2 фотографии

Читайте: Як уберегти дитину від стресу – Супрун дала відповідь

До речі, у штаті Міссурі (США) йоркширський тер’єр допоміг знайти 3-річну дівчинку, яка загубилася у кукурудзяному полі.

ФОТО: Baby Chanko/Instagram

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