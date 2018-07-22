Гороскоп на сьогодні, 22 липня

Енергії, сил і емоційного настрою для ривка і здійснення будь-яких важливих справ може не вистачити.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Сьогодні варто поберегти своє фізичне тіло і емоції від перенапруги. Краще займатися завданнями, які не доставляють додаткового занепокоєння, для початку нових і важливих справ час непідходящий.

Фізичні навантаження доречні помірні. День не сприяє вирішенню питань з авторитетними особами, але можна проводити зустрічі з близькими друзями і однодумцями. Добре побути на природі.

Якщо є бажання відправитися у подорож, можна помріяти про це або пошукати необхідну інформацію, тим самим спланувати на майбутнє. Сьогодні дуже бажано потурбуватися про себе і своїх близьких.

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