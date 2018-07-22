SpaceX запустила ракету Falcon 9 із семитонним супутником

Космічна компанія SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 із рекордним комунікаційним супутником Telstar 19 Vantage, вага якого 7 тонн.

Запуск відбувся з майданчика SLC-40 бази ВПС США на мисі Канаверал, повідомляє SpaceX.

13-й старт космічної компанії Ілона Маска в 2018 році був рекордним: маса Telstar 19 Vantage – 7080 кг. Це найважчий супутник, який Falcon 9 колись виводив на геостаціонарну орбіту.

Супутник призначений для передачі широкосмугового сигналу в Північній і Південній Америці.

Крім того, він забезпечуватиме доступ до інтернету через Wi-Fi авіапасажирам, які подорожують над північною частиною Атлантичного океану.

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Наступний за цим запуск Falcon 9 відбудеться вже 25 липня.

До слова, в червні SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, яка повинна була вивести на орбіту геостаціонарний супутник SES-12.

Відео, фото: SpaceX, Скріншот/ SpaceX