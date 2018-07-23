Гороскоп на тиждень з 23 по 29 липня

Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 23 по 29 липня 2018 року.

Гороскоп на тиждень має два вас багато порад і передбачень від зірок.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

Тиждень пройде для Овна у шаленому темпі, тому потрібно берегти здоров’я і вирішувати всі проблеми в екстреному порядку.

Намагайтеся вживати все, що піднесе доля, як знак. Тоді можна уникнути багатьох неприємностей у роботі, фінансах і любові. Період цього тижня стане для Овна чимось на зразок стартовою доріжки в кар’єрі.

Лиш не сперечайтеся з партнерами по бізнесу, інакше потрапите у кризову ситуацію. Гороскоп пророкує знайомство з компетентною у сімейних справах людиною, яка допоможе вникнути у саму суть особистої проблеми.

Якщо Овен буде геройствовати з будь-якого приводу, то тиждень виявиться у сто разів складнішим. Залишайтеся на плаву і не лізьте у суперечки з самим собою.

Гороскоп для Тельців

Для того, щоб період цього тижня приніс Тельцю все хороше, необхідно докласти до цього зусиль самотужки.

Слід попрацювати у технічній роботі, а натхнення – у творчості. Не виключені проблеми у відносинах з родичами, побутові і спадкові питання.

Гороскоп радить Тельцю вирішити справи, які давно не дають спокою. Беріть на себе відповідальність за все, що стосується дому та дітей.

Тиждень виявиться легким, якщо внести корективи у складений графік.

Друзі допоможуть реалізувати цілі, пов’язані з бізнесом. Головне, щоб Телець не забув їм віддячити. Від далеких поїздок гороскоп рекомендує відмовитися, особливо, якщо на них доведеться витратити багато коштів.

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп радить Близнюкам уважно втілювати в роботу нові і складні проекти.

Якщо в чомусь сумніваєтеся, то сто разів перевірте. Не довіряйте особисті справи людям, які здатні їх лише зіпсувати. Період цього тижня складеться вдало у Близнюків, для яких сім’я стоїть на першому місці.

Організуйте виїзд на природу, сходіть у театр чи кіно. Родичі будуть щиро раді, що їм приділили увагу.

Напружена обстановка у колективі накладе відбиток, на жаль, негативний, на кар’єру Близнюків.

Якщо вам раніше “світило” підвищення зарплати, то цього тижня може все різко змінитися. Гороскоп радить дотримуватися ЗСЖ, щоб самопочуття було відмінним.

Гороскоп для Раків

У Рака цього тижня мають бути часті поїздки і переговори. І ніщо змінити не вийде, як би не хотілося.

Зате є шанс зав’язати вигідні знайомства, закласти фундамент для співпраці і відкрити в собі творчий потенціал. Фінансові проблеми вирішаться за допомогою цікавої ідеї Рака, яка “народиться” раптово.

Період цього тижня принесе чимало переживань психологічного характеру.

Хвилювання і смуту наведе людина, з якою раніше Рака пов’язували любовні стосунки.

Головне, не показуйте своїх справжніх почуттів, якщо навіть раніше в них сумнівалися. Гороскоп радить пройти медичне обстеження, відвідати косметолога і частіше гуляти пішки.

Гороскоп для Левів

Період цього тижня підведе Льва до вирішення старої проблеми, тому терпіння і сила волі не завадять.

Не приймайте близько до серця те, що скажуть колеги чи начальство. Візьміть себе в руки і доведіть, на що здатні.

Гра слів в особистій сфері може завести Льва у глухий кут. Гороскоп рекомендує частіше йти на компроміс, а не сперечатися і нагнітати обстановку.

Слідкуйте за станом здоров’я, правильно харчуйтеся і не ігноруйте симптоми хвороб. Цього тижня Лев повинен почати боротьбу зі шкідливими звичками.

Корисно очистити не лише організм від шлаків, а й провести омолоджуючі процедури шкіри. Гороскоп радить свіжим поглядом подивитися на те, що в майбутньому принесе плоди.

Гороскоп для Дів

Гороскоп пророкує Діві суцільні стреси і колотнечі, якщо вчасно не взятися себе в руки. Не звертайте уваги на те, що цього не варто.

Результат принесе колективна робота, а ось одиночне “плавання” призведе до втрати фінансів.

Так, і сил можна витратити чимало. Щоб період цього тижня виявився успішним, Діві слід зателефонувати або зустрітися з потрібними людьми. Головне, не показуйте, що спілкування з ними для вас – ковток кисню.

Інакше, вас приймуть, як цинічну і улесливу особу. Не виключено, що на тижні зірвуться терміни виконання роботи, від якої Діва чекала дуже багато чого. Ретельніше підходите до питань оздоровлення та процедур, що загартовують.

Гороскоп для Терезів

Терезам цього тижня потрібно тримати язик за зубами, інакше особиста думка підірве авторитет і все, що будувалося роками. Від уміння сходитися з людьми залежить багато чого.

Якщо всерйоз задумаєтеся про професійне майбутнє, то воно стане щасливим. Гороскоп радить Терезам підрахувати доходи і витрати, щоб відкласти кошти на відпустку або велику покупку.

Шукайте способи реалізації ідей не у своєму минулому, а в інтернеті. Це дозволить підійти до робочих питань нестандартно і вигідно. Період цього тижня позбавить Терезів від сумнівів в особистому житті.

Якщо давно планували зробити пропозицію коханій людині, то не зволікайте. Вдало вирішаться побутові проблеми, якщо взяти на тижні відгул.

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіону доведеться крутитися і крутитися, як білка в колесі, щоб хоч якось прикрасити період цього тижня. Подбайте про все, що стосується фінансів, побуту і далеких подорожей.

Якщо робота пов’язана з частими відрядженнями, то краще чітко розпланувати все пересування. Гороскоп пророкує Скорпіону капітальний ремонт, будівництво дачі і покупку нових меблів.

Якщо на все це давно відкладалися гроші, то можна полегшено зітхнути і щедро витратитися.

Тиждень підходить для зміни роботи, переїзду і знаходження додаткового заробітку.

Зворотний ефект можуть принести Скорпіону народні методи лікування. Менше слухайте порад сторонніх людей.

Гороскоп для Стрільців

Стрілець у всеозброєнні зустріне, як і проживе, період цього тижня, адже всі нагальні проблеми вирішаться блискавично.

Тим більше, що поруч близькі люди, розуміння і щира підтримка. Головне, не розпиляйтеся на дрібні справи, щоб зберегти внутрішній комфорт.

В особистій сфері одинокому Стрільцеві доведеться робити важливий вибір. Гороскоп радить все ретельно зважити, щоб потім не бігати з агонії.

Якщо ситуація на роботі складеться вкрай важка, то можна подумати про звільнення.

Тиждень підходить для нововведень, експериментів і навіть ризикованих дій. Ось лиш зі здоров’ям Стрільцеві потрібно бути обережнішим. Не піднімайте важких предметів і відмовтеся від занять у спортзалі.

Гороскоп для Козерогів

Козеріг буде настільки щасливий у любові, що не помітить складнощів цього тижня. А вони, на жаль, є.

Доведеться терміново займатися фінансовими питаннями, допомагати родичам, переїжджати, телефонувати…

Взагалі, метушні і турбот гороскоп пророкує безліч. Але, якщо дотримуватися дисципліни і пунктуальності, то можна все подолати. Тим більше, що Козерог відкриє у собі нові таланти.

Цього тижня є можливість поповнити рахунок пристойною сумою. Якщо не відмовлятися від вигідних пропозицій.

Не виключені болі у спині, ногах і шлунку. Козерогові слід звернутися в лікарню, а не до місцевих знахарів.

Від поїздки відмовляйтеся в тому випадку, якщо вона розрахована надовго.

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп обіцяє Водолію сонячні дні, якщо самому не хмуритися.

Намагайтеся бути більш оптимістичним, навіть якщо доля піднесе неприємні сюрпризи. У половині з них винен Водолій, але інша частина виявиться непередбачуваною.

Щоб період цього тижня приніс хороші новини і мінімум хвилювань, заздалегідь плануйте особисті справи. Партнерство з новими людьми складеться по вищому розряду, якщо Водолій стане поступливішим.

Тиждень мало підходить для з’ясування відносин, особливо, з начальством. Нехай все поки залишиться без змін, інакше зіпсуєте “картину” у професійній сфері.

Здоров’я не похитнеться, тому Водолію можна займатися будь-якими видами спорту.

Гороскоп для Риб

Риби вирішать присвятити період цього тижня коханій людині. Ви настільки комфортно себе відчуваєте, що займатися рутиною або побутом, не входить у плани.

Є шанс знайти підробіток, вступити до навчального закладу і поділитися досвідом з колегами. Для відкриття свого бізнесу не найкращий тиждень, тому відмовтеся від такої “ідеї”.

Гороскоп рекомендує Рибам спокійно, без натиску, вирішити фінансові проблеми. Якщо корінь зла криється у спілкуванні з нечесними партнерами, то терміново позбавляйтеся від такого “співробітництва”.

Увесь тиждень у вашому розпорядженні, якщо візьмете невелику відпустку і відпочинете на турбазі.

Головне, щоб Риби не боялися, хоча б на час, відійти від важливих справ.