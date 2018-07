Кінець світу! Google-перекладач показав апокаліпсис

Google-перекладач видає знамення кінця світу, якщо попросити його перевести прості слова з рідкісної мови на англійську.

Це помітили користувачі Reddit.

Наприклад, якщо 19 раз ввести у поле для перекладу слово dog і попросити перевести його з маорі, то сервіс видає наступний текст:

– На годиннику Судного дня без трьох хвилин дванадцять. Люди і драматичні події, за часів яких ми живемо, вказують на те, що ми наближаємося до кінця світу і повернення Ісуса.

Аналогічний переклад виходить, якщо переводити слово dog з маорі на російську мову.

Дивацтва спостерігаються, якщо 25 раз поспіль ввести у поле сервісу поєднання букв ag.

– Оскільки ім’я Господа було написано на івриті, воно було написано на мові єврейської нації, – дає трактування перекладач Google.

Користувачі увійшли в азарт і почали шукати смисли за допомогою програми в інших абсурдних поєднаннях. Дехто спробував дізнатися ім’я Google-перекладача, розбивши речення пробілами через кожні дві літери (wh at is yo ur na me ro bo tm an).

– Наприкінці дня ви зможете зустрітися зі мною, – відповідає перекладач з сомалійської на англійську.

У Twitter люди звинувачували у дивних перекладах привидів і демонів, зазначає видання Motherboard. Однак користувачі Reddit вважають, що деякі варіанти перекладу можуть бути взяті з електронних листів або особистих повідомлень, які збирає пошукова система. Крім того, будь-який відвідувач сайту translate.google.com може самостійно пропонувати варіанти перекладу, натиснувши на кнопку “Запропонувати виправлення”.

У травні з цих же причин у Google-перекладачі з’явилася образа прихильників теорії плоскої землі.

До речі, раніше вчені спрогнозували, що кінець світу відбудеться в 2100 році.

