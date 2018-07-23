Маск випустить смартфон – ЗМІ

У мережі з’явилися фото елементів смартфона з логотипом Tesla на задній панелі. Інсайдери повідомляють, що розробка належить компанії Ілона Маска.

Апарат із безрамковим дисплеєм розробляється під кодовою назвою Quadra, пише Gizchina.

Дисплей із типовою “монобровою” має досить тонкі рамки в класі актуальних смартфонів 2018 року.

На задній панелі смартфона розташовується перфорація у вигляді логотипу Tesla, довгаста виїмка під подвійну камеру та решітка динаміків.

Наявність сканера відбитків у цій версії смартфона обов’язкова. Революційна технологія розпізнавання особи вимагає наявність певного місця у “моноброві”.

У смартфоні Tesla досить тісно на передній панелі для розташування великої кількості всяких датчиків.

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До слова, чутки про випуск смартфона з’явилися ще в листопаді 2017 року.

Реальної справжності свіжого знімка немає. Однак це перші підтвердження того, що Tesla може вийти на ринок смартфонів, випустивши свій перший апарат вже до кінця поточного року.

Тим часом компанія SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 із рекордним комунікаційним супутником.

Фото: Gizchina, Joshua Lott/Getty Images