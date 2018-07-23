Місячне затемнення 27 липня: чим небезпечне і що не можна робити

Вже цієї п’ятниці, 27 липня, відбудеться найтриваліше місячне затемнення. Як воно вплине на кожен знак зодіаку і що не можна робити у цей день – далі у матеріалі.

Час

Розпочнеться місячне затемнення 27 липня, о п’ятницю, о 23.22 за київським часом (о 20.22 – за Гринвічем). Як зазначають астрологи, триватиме місячне затемнення аж 103 хвилини – більш тривалого місячного затемнення у цьому сторіччі вже не буде.

Про це повідомляє Главред з посиланням на Telegram-канал Сухарева вежа.

В якому знаку

Місячне затемнення 27 липня відбудеться у знаку Козерога. Саме у цьому знаку на даний момент знаходиться в екзальтації ретроградний Марс. Причому в той день – вперше з 2003 року – Марс буде у великому протистоянні.

Вплив на кожен знак зодіаку

Загалом, ми станемо свідками рідкісної конфігурації світил, яка запустить нові потужні процеси і зміни у житті майже кожного жителя Землі. У найближчий місяць багато хто зможе відчути припливи агресії (яку складно буде контролювати) і бунтарства.

У політичному контексті для можновладців настає не найсприятливіший час. Адже значно зростають ризики масових протестів і військових переворотів. Причому високі ризики збережуться аж до початку вересня, коли Марс і Сатурн вийдуть з ретроградного стану.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс каже про те, що у період “кривавого” місячного затемнення слід побоюватися військових дій.

– Адже Марс – це бог війни, а тут найтриваліше затемнення поблизу нього. Тому ситуація може розгортатися дуже драматично. Наприклад, такі події можуть почати розгортатися на Близькому Сході, – підкреслив Росс.

Це затемнення не кращим чином може позначитися і на психіці жіночої частини населення. Напади істерії можливі навіть у дуже сангвінічним представниць прекрасної статі. Тому чоловікам необхідно у цей період бути вкрай акуратними у спілкуванні з жінками.

Що не можна робити

Астрологи закликають відмовитися від спостереження за місячним затемненням.

– Це найдурніше, що можна буде зробити ввечері 27 липня. Більш дурним можуть стати тільки вживання алкоголю у велікій кількості у цей день, – зазначають астрологи.

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Нагадаємо, що повністю побачити затемнення зможуть жителі Східної Африки, Центральної і Південної Азії, а також Антарктиди. Жителі Південної Америки, Західної Африки та Європи побачать затемнення при сході Місяця.

А в Східній Азії та Австралії його можна буде спостерігати під час заходу Місяця.

ФОТО: Рixabay