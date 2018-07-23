Тропічні зливи та грози: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

Погода на тиждень в Україні очікується дощової і з високими температурами по всій території країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

– Хто ще не бував у Бразилії, Парагваї, Уругваї чи Аргентині, але дуже хоче, для того наша люба атмосфера організувала в цьогорічному українському липні відповідні умови. Повітря насичене та перенасичене теплом та вологою, відносна вологість повітря досягає 80, 90, або й навіть 100 відсотків. Допомагає українцям, що мріють відвідати краї з вологим теплим кліматом, все ще циклон Halina, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

У понеділок, 23 липня, по всій території України очікуються дощі та грози, крім східної частини країни.

Температура повітря вдень буде 22 … 31 градусів, а вночі від 15 до 21.

У столиці грози, вдень 23-25 ​​градусів, вночі 16-18.

У вівторок, 24 липня, синоптики не обіцяють істотних змін в погоді. По всій Україні, крім південних областей, очікуються грози.

Температура повітря вдень від 18 до 29 і 15 … 22 вночі.

Київ продовжать заливати дощі, вночі 17-19, вдень 23-25 ​​градусів тепла.

У середу, 25 липня, у всіх областях України пройдуть дощі і грози.

Однак, температура не зміниться, місцями буде навіть тепліше.

У Києві опади, вночі 17-19, а вдень 27-29 градусів тепла.

У четвер, 26 липня, грози не покинуть Україну. Температура теж істотно не зміниться: від 18 до 31 вдень і 15 … 22 вночі.

У столиці дощі, вночі 16-18, вночі 26-28 вище нуля.

У п’ятницю, 27 липня, на сході вдень буде сонячно і без опадів, проте вночі варто очікувати дощ. В інших областях України грози не припиняться.

Температура повітря прогріється від 25 до 32 градусів вдень і 14 … 22 вночі.

Киянам доведеться ще помокнути під дощем, вночі 16-18, а вдень 26-28 градусів тепла.

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