У скільки обійдуться якісні міжкімнатні двері в Києві

Щоб дізнатися, як купити міжкімнатні двері в Києві за розумною вартістю гідної якості, прочитайте до кінця цю статтю.
На українському ринку міжкімнатні двері (ціна їх залежить від виробника та матеріалу виготовлення і фурнітури) представлені в такій величезній кількості, що навіть досвідченим будівельникам і дизайнерам іноді складно вибрати.
Особливості ціноутворення міжкімнатних дверей в Києві
На міжкімнатні двері ціна залежить від матеріалів і складності виготовлення елементів конструкції:
- полотно – основа. Найдорожчі дверні полотна з масиву дерева, триплексного (загартованого) скла, шпону. Дешевше коштують ламіновані моделі, виконані з деревно-стружкових плит (ДСП), деревно-волокнистих плит (ДВП) або деревно-стружкових плит середньої щільності (МДФ);
- короб виготовляють з металу (алюмінію), дерева або пластику. Пластиковий – найдешевший, але недовговічний, що знижує ціну двері;
- лиштви роблять зазвичай з того ж матеріалу, що і короб;
- фурнітура – петлі, клямки, замки – становить половину ціни міжкімнатних дверей. Дорожче коштують вироби зарубіжних виробників (німецьких чи італійських), вітчизняна продукція дешевше.
Крім стилю оформлення інтер’єру, купувати міжкімнатні двері в Києві слід, з огляду на:
- функціональність – звукоізоляційні властивості;
- безпека – ризик загоряння;
- екологічність – наявність запахів;
- практичність – легка очіщаемость.
Значно підвищують ціну на міжкімнатні двері в Києві:
- скляні вставки, особливо вітражі;
- наявність підсвічування на ручці;
- дзеркальні вставки;
- різьблення та інші декоративні елементи.
Класифікація міжкімнатних дверей по ціновій категорії
Всі міжкімнатні двері діляться на три категорії:
- економ-клас – однотонні, ламіновані або з штучної плівкою з малюнком моделі за ціною від 2500 грн. Стандартний комплект складається з глухого полотна, п’яти лиштв і трьох елементів коробки. Цей варіант ідеальний для дач або приватних будинків. При бажанні полотно можна покривати морилкою потрібного кольору і лакувати;
- середній – від 5000 до 10 000 грн – дерев’яні або шпоновані з об’ємними вставками з дзеркального або загартованого скла, прозорого, матового або з кольоровою заливкою;
- преміум-клас – від 10 000 грн, в цю вартість входить весь комплект матеріалів і фурнітури в залежності від побажань і вимог замовника. Найдорожчими вважаються моделі з цільного дуба або з натурального дубового шпону.