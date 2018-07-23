У скільки обійдуться якісні міжкімнатні двері в Києві

Щоб дізнатися, як купити міжкімнатні двері в Києві за розумною вартістю гідної якості, прочитайте до кінця цю статтю.

На українському ринку міжкімнатні двері (ціна їх залежить від виробника та матеріалу виготовлення і фурнітури) представлені в такій величезній кількості, що навіть досвідченим будівельникам і дизайнерам іноді складно вибрати.

Особливості ціноутворення міжкімнатних дверей в Києві

На міжкімнатні двері ціна залежить від матеріалів і складності виготовлення елементів конструкції:

полотно – основа. Найдорожчі дверні полотна з масиву дерева, триплексного (загартованого) скла, шпону. Дешевше коштують ламіновані моделі, виконані з деревно-стружкових плит (ДСП), деревно-волокнистих плит (ДВП) або деревно-стружкових плит середньої щільності (МДФ);

короб виготовляють з металу (алюмінію), дерева або пластику. Пластиковий – найдешевший, але недовговічний, що знижує ціну двері;

лиштви роблять зазвичай з того ж матеріалу, що і короб;

фурнітура – петлі, клямки, замки – становить половину ціни міжкімнатних дверей. Дорожче коштують вироби зарубіжних виробників (німецьких чи італійських), вітчизняна продукція дешевше.

Крім стилю оформлення інтер’єру, купувати міжкімнатні двері в Києві слід, з огляду на:

функціональність – звукоізоляційні властивості;

безпека – ризик загоряння;

екологічність – наявність запахів;

практичність – легка очіщаемость.

Значно підвищують ціну на міжкімнатні двері в Києві:

скляні вставки, особливо вітражі;

наявність підсвічування на ручці;

дзеркальні вставки;

різьблення та інші декоративні елементи.

Класифікація міжкімнатних дверей по ціновій категорії

Всі міжкімнатні двері діляться на три категорії: