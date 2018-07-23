PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / У скільки обійдуться якісні міжкімнатні двері в Києві/

У скільки обійдуться якісні міжкімнатні двері в Києві

Щоб дізнатися, як купити міжкімнатні двері в Києві за розумною вартістю гідної якості, прочитайте до кінця цю статтю.

На українському ринку міжкімнатні двері (ціна їх залежить від виробника та матеріалу виготовлення і фурнітури) представлені в такій величезній кількості, що навіть досвідченим будівельникам і дизайнерам іноді складно вибрати.

Особливості ціноутворення міжкімнатних дверей в Києві

На міжкімнатні двері ціна залежить від матеріалів і складності виготовлення елементів конструкції:

  • полотно – основа. Найдорожчі дверні полотна з масиву дерева, триплексного (загартованого) скла, шпону. Дешевше коштують ламіновані моделі, виконані з деревно-стружкових плит (ДСП), деревно-волокнистих плит (ДВП) або деревно-стружкових плит середньої щільності (МДФ);
  • короб виготовляють з металу (алюмінію), дерева або пластику. Пластиковий – найдешевший, але недовговічний, що знижує ціну двері;
  • лиштви роблять зазвичай з того ж матеріалу, що і короб;
  • фурнітура – петлі, клямки, замки – становить половину ціни міжкімнатних дверей. Дорожче коштують вироби зарубіжних виробників (німецьких чи італійських), вітчизняна продукція дешевше.

Крім стилю оформлення інтер’єру, купувати міжкімнатні двері в Києві слід, з огляду на:

  • функціональність – звукоізоляційні властивості;
  • безпека – ризик загоряння;
  • екологічність – наявність запахів;
  • практичність – легка очіщаемость.

Значно підвищують ціну на міжкімнатні двері в Києві:

  • скляні вставки, особливо вітражі;
  • наявність підсвічування на ручці;
  • дзеркальні вставки;
  • різьблення та інші декоративні елементи.

Класифікація міжкімнатних дверей по ціновій категорії

Всі міжкімнатні двері діляться на три категорії:

  • економ-клас – однотонні, ламіновані або з штучної плівкою з малюнком моделі за ціною від 2500 грн. Стандартний комплект складається з глухого полотна, п’яти лиштв і трьох елементів коробки. Цей варіант ідеальний для дач або приватних будинків. При бажанні полотно можна покривати морилкою потрібного кольору і лакувати;
  • середній – від 5000 до 10 000 грн – дерев’яні або шпоновані з об’ємними вставками з дзеркального або загартованого скла, прозорого, матового або з кольоровою заливкою;
  • преміум-клас – від 10 000 грн, в цю вартість входить весь комплект матеріалів і фурнітури в залежності від побажань і вимог замовника. Найдорожчими вважаються моделі з цільного дуба або з натурального дубового шпону.
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

У Києві через зливи затопило дороги – КАРТА заторів
Сміття
Київський сміттєспалювальний завод призупинив прийом відходів
У столичному супермаркеті жінка порізала собі вени (18+)
шаурма
У Києві продавець шаурми поранив ножем відвідувача
Закривавлений і голий: у Києві чоловік бив скло і кидався шлакоблоками (18+)
Фото та подарунки: капітан Динамо влаштовує фан-зустріч у Києві
Вночі у Києві згоріли два авто одного власника
Підвищення тарифів на проїзд у Києві можуть скасувати
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка