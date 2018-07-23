Вперше в історії! Вчені зупинили процес старіння

Вченим університету Алабами у Бірмінгемі вдалося зістарити і омолодити мишей, керуючи активністю генів у мітохондріях.

Стаття фахівців опублікована у журналі Cell Death & Disease.

Дослідники внесли у ДНК мітохондрій (забезпечує тіло енергією – Ред.) гризунів мутацію, яка зачіпає ген POLG, що кодує фермент ДНК-полімеразу гамма. Це вказує, що з’єднання у мітохондріях і бере участь у реплікації і репарації мітохондріальної ДНК. Пошкодження POLG викликає порушення функцій мітохондрій, що сприяє менш ефективному запасанню енергією. У свою чергу, це призводить до розвитку ознак старіння. Наприклад, у людини випадає волосся і з’являються зморшки.

Фахівці ввели у запліднену яйцеклітину мишей додаткову копію гена POLG з мутацією. Ця дефектна ДНК бере участь у виробництві полімерази (фермент, головною біологічною функцією якого є синтез полімерів нуклеїнових кислот – Ред.) тільки у присутності антибіотика доксицикліну. Препарат почали додавати в їжу і воду гризунів, які були не молодше двох місяців.

Через два тижні після регулярного прийому ліків у тварин почали проявлятися ознаки старіння. Чорна шерсть стала сивіти і випадати, шкіра почала зморщуватися, а хребет – скривлюватися. Після припинення застосування доксицикліну, симптоми старіння у гризунів зникли. За словами вчених, вони спостерігали за процесом омолодження у тварин вперше.

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