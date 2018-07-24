Гороскоп на сьогодні, 24 липня

День не підходить для більшості справ, особливо творчих і фінансових, також не рекомендується вести важливі переговори і укладати угоди.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Всі комунікації між людьми можуть бути ускладнені.

День більше підходить для відпочинку. Можна займатися легкими фізичними навантаженнями.

Читайте: Коридор затемнень: чим небезпечний і що чекає знаки зодіаку

Сприятливий час для духовної практики, занять йогою, практик споглядання, спостереження за собою.

Несприятливо: початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші в борг.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.