Гороскоп на сьогодні, 24 липня

День не підходить для більшості справ, особливо творчих і фінансових, також не рекомендується вести важливі переговори і укладати угоди.
Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.
Всі комунікації між людьми можуть бути ускладнені.
День більше підходить для відпочинку. Можна займатися легкими фізичними навантаженнями.
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Сприятливий час для духовної практики, занять йогою, практик споглядання, спостереження за собою.
Несприятливо: початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші в борг.
До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на липень 2018 року для представників всіх знаків зодіаку.
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